100 ألف ريال غرامة تشغيل مخالفي الأنظمة أو التستر عليهم

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أوضح الأمن العام عقوبة المنشأة التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدامها عمالة غيرها.
وقال الأمن العام في مقطع فيديو عبر منصة إكس: المنشأة التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة، أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير، أو استخدامها عمال غيرها، يعرضها للعقوبات التالية:
وشدد الأمن العام على المتابعين بضرورة أن يكونوا داعمين لجهود الحد من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وذلك بعدم تشغيلهم أو إيوائهم أو نقلهم أو التستر عليهم.
عقوبة المنشأة التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدامها عمالة غيرها.
#وطن_بلا_مخالف pic.twitter.com/skXmfrT4Ph
— الأمن العام (@security_gov) August 28, 2023