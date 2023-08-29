Icon

القبض على شخصين بالمدينة المنورة روجا حشيشًا وأقراصًا مخدرة Icon ارتفاع أسعار الديزل في الولايات المتحدة لأعلى مستوى منذ مارس Icon أبل تسيطر على سوق الهواتف الذكية الأكثر تطورًا Icon العثور على مفقود الدهو بالرياض متوفى Icon إلقاء بقايا الطعام على الطريق لإطعام الطيور سلوك مستهتر وتشوه بصري Icon كانسيلو يُنهي مسيرة سيرجي روبيرتو في برشلونة Icon استخراج دودة حية طولها 8 سنتيمترات من دماغ سيدة أسترالية Icon ترتيب الدوري السعودي بعد مباريات الاثنين Icon 100 ألف ريال غرامة تشغيل مخالفي الأنظمة أو التستر عليهم Icon وزير الصناعة: السعودية لديها بيئة استثمارية جاذبة للمستثمر التركي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ادعم جهود الحد من مخالفي الأنظمة

100 ألف ريال غرامة تشغيل مخالفي الأنظمة أو التستر عليهم

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٥ صباحاً
100 ألف ريال غرامة تشغيل مخالفي الأنظمة أو التستر عليهم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضح الأمن العام عقوبة المنشأة التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدامها عمالة غيرها.

عقوبات ضخمة

وقال الأمن العام في مقطع فيديو عبر منصة إكس: المنشأة التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة، أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير، أو استخدامها عمال غيرها، يعرضها للعقوبات التالية:

قد يهمّك أيضاً
خياران لحل أزمة انتقال حسان تمبكتي للهلال

خياران لحل أزمة انتقال حسان تمبكتي للهلال

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 199.91 ريال للجرام

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 199.91 ريال للجرام

  • غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال.
  • الحرمان من الاستقدام لمدة تصل إلى 5 سنوات.
  • السجن للمدير المسؤول لمدة تصل إلى سنة، مع الترحيل إن كان وافدًا.

دعم الجهود

وشدد الأمن العام على المتابعين بضرورة أن يكونوا داعمين لجهود الحد من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وذلك بعدم تشغيلهم أو إيوائهم أو نقلهم أو التستر عليهم.

 

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لقطات لأمطار أغسطس في لبنان وسط درجات حرارة قياسية
العالم

لقطات لأمطار أغسطس في لبنان وسط درجات...

العالم
القبض على مقيم لترويجه الشبو المخدر بالرياض
أخبار أمنية

القبض على مقيم لترويجه الشبو المخدر بالرياض

أخبار أمنية
لقطات حية لإنقاذ شخص احتجز في حريق منزل بالرياض
أخبار رئيسية

لقطات حية لإنقاذ شخص احتجز في حريق...

أخبار رئيسية
سقوط 8 أطفال جراء انهيار برج مراقبة بالتشيك
غرائب

سقوط 8 أطفال جراء انهيار برج مراقبة...

غرائب
حكام مواجهات اليوم بـ دوري روشن
الرياضة

حكام مواجهات اليوم بـ دوري روشن

الرياضة
بلدية حبونا: سبق رصد ملاحظة هبوط في سقف المبنى المنهار اليوم
أخبار رئيسية

بلدية حبونا: سبق رصد ملاحظة هبوط في...

أخبار رئيسية
لقطات لاقتلاع الأشجار والمنازل في أقوى إعصار يضرب الصين
العالم

لقطات لاقتلاع الأشجار والمنازل في أقوى إعصار...

العالم
العراق يغرق في ظلام دامس بعد حريق محطة الكهرباء بالبصرة
العالم

العراق يغرق في ظلام دامس بعد حريق...

العالم