100 ألف زيارة لموقع هوية اليوم الوطني الـ 93 سيدة تحمل والدتها لأداء الصلاة في المسجد النبوي لقطات لهطول الأمطار الغزيرة وحبات البرد بأبها 500 ريال غرامة إطعام الكائنات الفطرية ميناء الملك عبدالعزيز يحقق أعلى مناولة شهرية بـ 211,202 حاوية ضبط فعالية ترفيهية مخالفة للسلوك والذوق العام في نجران هيئة المنافسة ترصد عددًا من المخالفات في قطاع السيارات 560 حافلة مدرسية تستعد لنقل 20 ألف طالب بمكة المكرمة المنتخب السعودي يُعسكر في نيوكاسل سبتمبر المقبل المدينة المنورة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بالسعودية
منذ إطلاق الهيئة العامة للترفيه الموقع الإلكتروني لهوية اليوم الوطني السعودي الـ93 في الثالث من أغسطس الجاري، حقق الموقع أكثر من 100 ألف زيارة من قبل الأفراد والمؤسسات والشركات؛ لتحميل هوية اليوم الوطني التي تمثل بوابة الدرعية واحدة من أبرز مشاريعه، حيث تعد مهد انطلاق الدولة السعودية، وصاحبة الإرث التاريخي، والأصالة العريقة في المنطقة منذ قرون.
وتجاوز عدد مرات تحميل ملفات الهوية على الموقع 60 ألفًا، بمعدل 5 آلاف ملف هوية يوميًّا، ما بين صور القادة، وشعار اليوم الوطني، إضافة إلى تطبيقات الشركات والمنتجات والإعلانات.
وتزامنًا مع بدء العد التنازلي لـ اليوم الوطني السعودي الذي يوافق 23 سبتمبر المقبل، ترتفع أرقام زيارة الموقع، وإحصاءات تحميل ملفات الهوية ومشاريعها، إضافة إلى مجموعة من الأغاني الوطنية التي ترافق احتفالات السعودية، وتمثل جزءًا من مظاهر الاحتفاء بها.