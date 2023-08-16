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منذ إطلاقها مطلع الشهر الجاري

100 ألف زيارة لموقع هوية اليوم الوطني الـ 93

الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢١ مساءً
100 ألف زيارة لموقع هوية اليوم الوطني الـ 93
المواطن - فريق التحرير

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منذ إطلاق الهيئة العامة للترفيه الموقع الإلكتروني لهوية اليوم الوطني السعودي الـ93 في الثالث من أغسطس الجاري، حقق الموقع أكثر من 100 ألف زيارة من قبل الأفراد والمؤسسات والشركات؛ لتحميل هوية اليوم الوطني التي تمثل بوابة الدرعية واحدة من أبرز مشاريعه، حيث تعد مهد انطلاق الدولة السعودية، وصاحبة الإرث التاريخي، والأصالة العريقة في المنطقة منذ قرون.

تحميل ملفات الهوية

وتجاوز عدد مرات تحميل ملفات الهوية على الموقع 60 ألفًا، بمعدل 5 آلاف ملف هوية يوميًّا، ما بين صور القادة، وشعار اليوم الوطني، إضافة إلى تطبيقات الشركات والمنتجات والإعلانات.

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وتزامنًا مع بدء العد التنازلي لـ اليوم الوطني السعودي الذي يوافق 23 سبتمبر المقبل، ترتفع أرقام زيارة الموقع، وإحصاءات تحميل ملفات الهوية ومشاريعها، إضافة إلى مجموعة من الأغاني الوطنية التي ترافق احتفالات السعودية، وتمثل جزءًا من مظاهر الاحتفاء بها.

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