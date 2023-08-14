100 قتيل ضحايا حرائق الغابات في هاواي

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وصل عدد القتلى في حرائق الغابات الكارثية في جزيرة ماوي في هاواي إلى 96 شخصًا، اليوم الإثنين، مما يجعلها أكثر حرائق الغابات فتكًا في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن.
وبحسب ما نقلت صحيفة ذا هيل الأمريكية، قال مسؤولو مقاطعة ماوي، إن عمليات البحث والإنقاذ جارية، ومن المتوقع أن يستمر الارتفاع في عدد القتلى.
من جانبه، قال حاكم هاواي جوش جرين: سأخبركم بهذا، كطبيب، إن المشهد مروّع في ماوي، أتوقع أن ترتفع الأرقام”، مضيفًا أيضًا أن أكثر من 2700 مبنى قد دُمِر في مدينة لاهينا وأن الخسائر تقدر بنحو 5.6 مليارات دولار.
ولفت المسؤولون، إلى أن عدد ضحايا حرائق الغابات التي اجتاحت الأسبوع الماضي مدينة لاهاينا التاريخية الواقعة على جزيرة ماوي، تجاوز العدد الإجمالي للقتلى خلال حريق معسكر 2018 في شمال كاليفورنيا، والذي خلف 85 قتيلًا، مؤكدين أن فرق الإطفاء تواصل مكافحة الحرائق، وفقًا لصحيفة ذا هيل الأمريكية.
يأتي ذلك بعد أن دمرت حرائق الغابات التي اجتاحت الجزيرة الأسبوع الماضي مدينة لاهاينا التاريخية الواقعة على جزيرة ماوي.
وفتح المدعي العام في هاواي تحقيقًا في الاستجابة لحرائق الغابات، قائلاً إن مكتبها سيجري “مراجعة شاملة حول اتخاذ القرارات الحاسمة والسياسات الدائمة قبل الحرائق وأثناءها وبعدها.