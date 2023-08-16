Icon

استياء من قصر الإجازة ومطالب بالعودة لنظام الفصلين Icon القبض على مواطنين روجا مخدرات بجدة والشمالية Icon إحباط عمليتين لتهريب القات في جازان Icon 200 حقيبة مدرسية لأبناء أسر السجناء والمفرج عنهم بالقصيم Icon 100 وظيفة بـ الشركة العالمية للصناعات البحرية Icon جاكو لايف السعودي يهز عرش تيك توك.. مزايا وهدايا وأرباح Icon انطلاقة حماسية للعودة للمدارس شعارها العالم ينتظرك Icon البريد السعودي يعلن عن وظائف شاغرة Icon بعد نيمار.. ياسين بونو يحمي عرين الهلال Icon شاومي تطلق أرفع هاتف قابل للطي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
في عدد من التخصصات

100 وظيفة بـ الشركة العالمية للصناعات البحرية

الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:١٢ مساءً
100 وظيفة بـ الشركة العالمية للصناعات البحرية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الشركة العالمية للصناعات البحرية، عبر بوابة التوظيف الرسمية، عن فتح التقديم لشغل أكثر من 100 وظيفة لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس في مختلف المجالات – وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الشركة الرسمي؛ وموضح أدناه:

المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية.
– الدبلوم.
– البكالوريوس.

قد يهمّك أيضاً
احتراق 16 شقة وتضرر 13 سيارة جراء حريق بالإمارات

احتراق 16 شقة وتضرر 13 سيارة جراء حريق بالإمارات

قمة إيكواس تدعم الحل السلمي في النيجر وتُحذر

قمة إيكواس تدعم الحل السلمي في النيجر وتُحذر

الوظائف الشاغرة:

1- محقق أمني.
(Security invistigator)

2- محلل مراقبة المشروع.
(Project Controller Analyst)

3- مراقب التكلفة / مساح الكميات.
(Senior Cost controller / Quantity Surveyor)

4- أخصائي أول ، التطوير التنظيمي / تخطيط القوى العاملة.
(Senior Specialist, OD/Workforce planning)

5- مشرف نظام النقل..
(Supervisor, Ship-lift, and Transfer System.)

6- مهندس تخطيط أول.
(Senior Planning Engineer)

7- مهندس مراقبة التكاليف.
(Cost Control Engineer)

8- مشرف ROV.
(ROV Supervisor)

9- مهندس كهرباء.
(Sr. Electrical Engineer)

10- مهندس المشروع.
(Project Engineer)

11- كاتب تقني.
(Technical writer)

12- مدير الإستراتيجية والتخطيط والعقود.
(Strategy, Planning and Contract Manager)

13- محللو نظم تكنولوجيا المعلومات.
(IT Systems Analysts)

14- مدير إدارة البرامج والتخطيط.
(Manager, Program Management & Planning)

15- رئيس قسم الميكانيكية والتكييف.
(Division Head, Mechanical & HVAC)

16- نائب مدير المشروع.
(Deputy Project Manager)

17- المدير العام.
(General Manager – New Build Rig)

18- مخطط المشروع.
(Project Planner)

19- منسق أول لهندسة المواد.
(Senior Material Engineering Coordinator – Piping)

20- مهندس إنشائي رئيسي.
(Lead Structural Engineer)

21- مهندس تكليف.
(Commissioning Engineer)

22- مهندس تخطيط.
(Planning Engineer)

 * بالإضافة لأكثر من 80 وظيفة في مختلف التخصصات.

طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف الشركة العالمية للصناعات البحرية عبر موقعها الرسمي:

بوابة التوظيف: ( اضغط هنا )

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وصول أكثر من 505 آلاف حاج إلى المدينة المنورة
السعودية اليوم

وصول أكثر من 505 آلاف حاج إلى...

السعودية اليوم
في ثوبه الجديد .. الدوري السعودي للمحترفين يُجمع العالم بصفقاته الخيالية
الرياضة

في ثوبه الجديد .. الدوري السعودي للمحترفين...

الرياضة
تفاصيل عرض الهلال لضم عثمان ديمبلي
الرياضة

تفاصيل عرض الهلال لضم عثمان ديمبلي

الرياضة
الهلاليون عن نيمار: الصفقة الأعظم بالدوري السعودي
آخر الاخبار

الهلاليون عن نيمار: الصفقة الأعظم بالدوري السعودي

آخر الاخبار
الشرطة يُمطر شباك السد القطري برباعية ويعبر لنصف النهائي
الرياضة

الشرطة يُمطر شباك السد القطري برباعية ويعبر...

الرياضة
لمحة تراثية تصنعها سيارات مهرجان بيت حائل
السعودية اليوم

لمحة تراثية تصنعها سيارات مهرجان بيت حائل

السعودية اليوم
48 وظيفة شاغرة عبر برنامج العمل عن بعد
حصاد اليوم

48 وظيفة شاغرة عبر برنامج العمل عن...

حصاد اليوم
إحباط عمليتين لتهريب القات في جازان
أخبار أمنية

إحباط عمليتين لتهريب القات في جازان

أخبار أمنية