100 وظيفة بـ الشركة العالمية للصناعات البحرية

أعلنت الشركة العالمية للصناعات البحرية، عبر بوابة التوظيف الرسمية، عن فتح التقديم لشغل أكثر من 100 وظيفة لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس في مختلف المجالات – وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الشركة الرسمي؛ وموضح أدناه:

المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية.

– الدبلوم.

– البكالوريوس.

الوظائف الشاغرة:

1- محقق أمني.

(Security invistigator)

2- محلل مراقبة المشروع.

(Project Controller Analyst)

3- مراقب التكلفة / مساح الكميات.

(Senior Cost controller / Quantity Surveyor)

4- أخصائي أول ، التطوير التنظيمي / تخطيط القوى العاملة.

(Senior Specialist, OD/Workforce planning)