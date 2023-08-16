استياء من قصر الإجازة ومطالب بالعودة لنظام الفصلين القبض على مواطنين روجا مخدرات بجدة والشمالية إحباط عمليتين لتهريب القات في جازان 200 حقيبة مدرسية لأبناء أسر السجناء والمفرج عنهم بالقصيم 100 وظيفة بـ الشركة العالمية للصناعات البحرية جاكو لايف السعودي يهز عرش تيك توك.. مزايا وهدايا وأرباح انطلاقة حماسية للعودة للمدارس شعارها العالم ينتظرك البريد السعودي يعلن عن وظائف شاغرة بعد نيمار.. ياسين بونو يحمي عرين الهلال شاومي تطلق أرفع هاتف قابل للطي
أعلنت الشركة العالمية للصناعات البحرية، عبر بوابة التوظيف الرسمية، عن فتح التقديم لشغل أكثر من 100 وظيفة لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس في مختلف المجالات – وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الشركة الرسمي؛ وموضح أدناه:
– الثانوية.
– الدبلوم.
– البكالوريوس.
1- محقق أمني.
(Security invistigator)
2- محلل مراقبة المشروع.
(Project Controller Analyst)
3- مراقب التكلفة / مساح الكميات.
(Senior Cost controller / Quantity Surveyor)
5- مشرف نظام النقل..
(Supervisor, Ship-lift, and Transfer System.)
6- مهندس تخطيط أول.
(Senior Planning Engineer)
7- مهندس مراقبة التكاليف.
(Cost Control Engineer)
8- مشرف ROV.
(ROV Supervisor)
9- مهندس كهرباء.
(Sr. Electrical Engineer)
10- مهندس المشروع.
(Project Engineer)
11- كاتب تقني.
(Technical writer)
12- مدير الإستراتيجية والتخطيط والعقود.
(Strategy, Planning and Contract Manager)
13- محللو نظم تكنولوجيا المعلومات.
(IT Systems Analysts)
14- مدير إدارة البرامج والتخطيط.
(Manager, Program Management & Planning)
15- رئيس قسم الميكانيكية والتكييف.
(Division Head, Mechanical & HVAC)
16- نائب مدير المشروع.
(Deputy Project Manager)
17- المدير العام.
(General Manager – New Build Rig)
18- مخطط المشروع.
(Project Planner)
19- منسق أول لهندسة المواد.
(Senior Material Engineering Coordinator – Piping)
20- مهندس إنشائي رئيسي.
(Lead Structural Engineer)
21- مهندس تكليف.
(Commissioning Engineer)
22- مهندس تخطيط.
(Planning Engineer)
* بالإضافة لأكثر من 80 وظيفة في مختلف التخصصات.
– للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف الشركة العالمية للصناعات البحرية عبر موقعها الرسمي:
بوابة التوظيف: ( اضغط هنا )