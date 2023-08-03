119 وظيفة شاغرة لدى جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام عن طرح (119) وظيفة صحيّة شاغرة بمسميات أخصائي، وفني، وسكرتير طبي، في مستشفياتها الجامعية عن طريق المسابقة الوظيفية للمواطنين.

موعد التقديم

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور طفيل اليوسف، أن التقديم سيستمر لمدة خمسة أيام، من يوم الأحد المقبل، حتى يوم الخميس 23 من الشهر محرم الحالي، عبر الموقع الإلكتروني للجامعة www.iau.edu.sa.

آلية التقديم على الوظائف

وبيّن أن آلية التقديم على الوظائف الصحية تتم بالدخول على موقع الجامعة الإلكتروني والاطلاع أولاً على قائمة الوظائف المتوفرة، وتحديد التخصص الذي يتوافق مع المؤهلات التي يحملها المتقدم, وبعد تحديد الوظيفة المناسبة، يتم تعبئة النموذج المخصص، مع التأكيد أن التقديم على هذه الوظائف لا يعتبر ترشيحاً نهائياً، وأن أي معلومات غير صحيحة أو غير مطابقة سوف يؤدي إلى إلغاء الطلب تلقائياً.