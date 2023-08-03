أداء قوي للقطاع غير النفطي السعودي خلال شهر يوليو تركي آل الشيخ يطلق الهوية الجديدة لليوم الوطني السعودي الـ93 هجوم بطائرات مسيرة يستهدف روسيا مجددًا 119 وظيفة شاغرة لدى جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل القبض علـى 4 مقيمين لترويجهم المخدرات بالقصيم مثول ترامب أمام المحكمة اليوم في ثالث قضية يواجهها القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 50 كيلوجرامًا حشيش مخدر القتل تعزيراً لمواطن عذّب زوجته وضربها حتى وفاتها وظائف بـ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي جمعية عازم تختتم برنامجها السياحي الثاني في عسير
أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام عن طرح (119) وظيفة صحيّة شاغرة بمسميات أخصائي، وفني، وسكرتير طبي، في مستشفياتها الجامعية عن طريق المسابقة الوظيفية للمواطنين.
وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور طفيل اليوسف، أن التقديم سيستمر لمدة خمسة أيام، من يوم الأحد المقبل، حتى يوم الخميس 23 من الشهر محرم الحالي، عبر الموقع الإلكتروني للجامعة www.iau.edu.sa.
وبيّن أن آلية التقديم على الوظائف الصحية تتم بالدخول على موقع الجامعة الإلكتروني والاطلاع أولاً على قائمة الوظائف المتوفرة، وتحديد التخصص الذي يتوافق مع المؤهلات التي يحملها المتقدم, وبعد تحديد الوظيفة المناسبة، يتم تعبئة النموذج المخصص، مع التأكيد أن التقديم على هذه الوظائف لا يعتبر ترشيحاً نهائياً، وأن أي معلومات غير صحيحة أو غير مطابقة سوف يؤدي إلى إلغاء الطلب تلقائياً.