Icon

أداء قوي للقطاع غير النفطي السعودي خلال شهر يوليو Icon تركي آل الشيخ يطلق الهوية الجديدة لليوم الوطني السعودي الـ93 Icon هجوم بطائرات مسيرة يستهدف روسيا مجددًا Icon 119 وظيفة شاغرة لدى جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل Icon القبض علـى 4 مقيمين لترويجهم المخدرات بالقصيم Icon مثول ترامب أمام المحكمة اليوم في ثالث قضية يواجهها Icon القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 50 كيلوجرامًا حشيش مخدر Icon القتل تعزيراً لمواطن عذّب زوجته وضربها حتى وفاتها Icon وظائف بـ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي Icon جمعية عازم تختتم برنامجها السياحي الثاني في عسير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
التقديم سيستمر لمدة خمسة أيام

119 وظيفة شاغرة لدى جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٢ مساءً
119 وظيفة شاغرة لدى جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام عن طرح (119) وظيفة صحيّة شاغرة بمسميات أخصائي، وفني، وسكرتير طبي، في مستشفياتها الجامعية عن طريق المسابقة الوظيفية للمواطنين.

موعد التقديم

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور طفيل اليوسف، أن التقديم سيستمر لمدة خمسة أيام، من يوم الأحد المقبل، حتى يوم الخميس 23 من الشهر محرم الحالي، عبر الموقع الإلكتروني للجامعة www.iau.edu.sa.

قد يهمّك أيضاً
الهلال يعرض 140 مليون يورو لضم أوسيمين

الهلال يعرض 140 مليون يورو لضم أوسيمين

تجربة مشوقة للأهالي والزوار بحديقة الألعاب المائية بجدة

تجربة مشوقة للأهالي والزوار بحديقة الألعاب المائية بجدة

آلية التقديم على الوظائف

وبيّن أن آلية التقديم على الوظائف الصحية تتم بالدخول على موقع الجامعة الإلكتروني والاطلاع أولاً على قائمة الوظائف المتوفرة، وتحديد التخصص الذي يتوافق مع المؤهلات التي يحملها المتقدم, وبعد تحديد الوظيفة المناسبة، يتم تعبئة النموذج المخصص، مع التأكيد أن التقديم على هذه الوظائف لا يعتبر ترشيحاً نهائياً، وأن أي معلومات غير صحيحة أو غير مطابقة سوف يؤدي إلى إلغاء الطلب تلقائياً.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم