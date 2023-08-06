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119 وظيفة في جامعة الإمام عبدالرحمن

الأحد ٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢١ مساءً
119 وظيفة في جامعة الإمام عبدالرحمن
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل مُمثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية عن توفر (119) من الوظيفة الصحية الرسمية (للجنسين) بدرجة (أخصائي، فني، سكرتير طبي) في المستشفيات الجامعية، وترغب في شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية العامة، وذلك وفقاً للتفاصيل  التالية:

المسميات الوظيفية:

  •  أخصائي.
  •  فني.
  •  سكرتير طبي.

الشروط العامة:

    •  أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
    •  أن يكون حاصلاً على المؤهل المطلوب للتخصص المراد التقديم عليه من الجامعات السعودية  أو الجامعات الموصى بها من قبل وزارة التعليم، على أن يرفق إثبات المعادلة من الوزارة.
    •  أن يكون حاصلاً على شهادة التصنيف المهني + بطاقة التسجيل المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
    •  أن يجتاز الاختبار العلمي الذي يجريه القسم المختص للترشح للمقابلة الشخصية.
    •  أن يجتاز المقابلة الشخصية.

التعليمات:

  •  التقديم على هذه الوظائف لا يعتبر ترشيحاً نهائياً.
  •  على المتقدم الاطلاع أولاً على قائمة الوظائف المتوفرة وتحديد التخصص الذي يتوافق مع المؤهلات التي يحملها.
  •  بعد تحديد الوظيفة المناسبة للمتقدم يتم التقديم على الوظيفة بتعبئة النموذج المخصص لذلك من خلال موقع الجامعة الإلكتروني.
  •  تقديم أي معلومات غير صحيحة أو غير مطابقة سوف يؤدي إلى إلغاء الطلب تلقائياً.

طريقة التقديم:

أوضحت الجامع أن التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1445/01/19هـ الموافق 2023/08/06م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/01/23هـ الموافق 2023/08/10م.

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