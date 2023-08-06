119 وظيفة في جامعة الإمام عبدالرحمن استقبال المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية صندوق الاستثمارات: 2.23 تريليون ريال حجم الأصول المدارة عام 2022 مدينة سعودية تحتفي بحبات البرد في عز الصيف الشهراني: نتائج انتخابات نادي الباطن محسومة تخصصي تبوك ينهي معاناة شاب من تشوه بالفك السفلي أعلى وأدنى حرارة اليوم بين 47 و14 مئوية وظائف بـ هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية صرف 109 ملايين ريال لمزارعي القمح المحلي الموارد البشرية تُعلن فتح باب التسجيل في برنامج جدير
أعلنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل مُمثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية عن توفر (119) من الوظيفة الصحية الرسمية (للجنسين) بدرجة (أخصائي، فني، سكرتير طبي) في المستشفيات الجامعية، وترغب في شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية العامة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
أوضحت الجامع أن التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1445/01/19هـ الموافق 2023/08/06م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/01/23هـ الموافق 2023/08/10م.