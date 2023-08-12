12 ديسمبر موعدًا لافتتاح كأس العالم للأندية

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حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا” يوم 12 ديسمبر المقبل موعدًا لافتتاح كأس العالم للأندية حيث تقام البطولة في مدينة جدة.
وستكون مباراة افتتاح البطولة بين نادي الاتحاد ممثل السعودية وبطل دوري روشن وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي على أن يتأهل الفائز منهما للدور الأول.
وسيواجه الأهلي المصري بطل إفريقيا يوم 15 ديسمبر الفائز من مباراة بطلي آسيا وأمريكا الشمالية أو الفائز من مباراة الاتحاد وأوكلاند وذلك ما ستحدده القرعة يوم 7 سبتمبر المقبل.
وستقام مباراة دور نصف النهائي يوم 18 ديسمبر، بينما تقام مباراتا تحديد صاحب المركز الثالث والنهائي يوم 22 ديسمبر المقبل.
وفي مونديال الأندية، سيحصل الفريق الفائز على 5 ملايين دولار أمريكي، و 4 ملايين دولار لصاحب المركز الثاني، ومليوني ونصف المليون دولار للمركز الثالث بينما ينال صاحب المركز الرابع مليوني دولار، وصاحب المركز الخامس يحصل على مليون ونصف المليون دولار، بينما يحصد صاحب المركز السادس على مليون دولار، وينال صاحب المركز السابع نصف مليون دولار.
ويُشارك في النسخة الجديدة من مونديال الأندية كل من؛ الاتحاد بطل دوري روشن بصفته ممثل البلد المضيف، الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، وأوراوا ريد دايموندز الياباني بطل آسيا.
كما يتواجد في كأس العالم للأندية 2023، أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، كلوب ليون المكسيكي بطل الكونكاكاف، ومانشستر سيتي المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.
وتنتظر البطولة، معرفة بطل أمريكا الجنوبية.