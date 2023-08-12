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جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

12 مروجًا للمخدرات في قبضة رجال المكافحة

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٣ مساءً
12 مروجًا للمخدرات في قبضة رجال المكافحة
المواطن - فريق التحرير

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على عدد من مروجي المخدرات في السعودية، ضمن حملتها الأمنية الكبرى للحرب على المخدرات “بالمرصاد”.

تفاصيل المضبوطات

وقالت المديرية في مقطع فيديو عبر منصة إكس: إنه تم القبض على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود، ومقيم بمنطقة جازان؛ لترويجهم 40 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، ومادة الإمفيتامين المخدر.

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وأضافت: كما تم القبض على مقيم من الجنسية البنجلاديشية بمنطقة حائل؛ لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر-الشبو-.

حشيش وأقراص

وأشارت إلى القبض على مواطن بمنطقة الشرقية؛ لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، فضلًا عن القبض على مواطنين بمنطقة القصيم؛ لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر.

وأوضحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أنه تم القبض أيضًا على مخالف لنظام أمن الحدود بمنطقة الباحة؛ لترويجه مادة الحشيش المخدر، بالإضافة إلى القبض على مواطنين بمنطقة الحدود الشمالية؛ لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر.

 

 

 

 

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