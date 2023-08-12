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12 معسكرًا لعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي T5

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٨ صباحاً
12 معسكرًا لعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي T5
المواطن - واس

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أعلنَت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” اليوم، فتحَ باب التسجيل في المرحلة الأولى من معسكرات سدايا (علوم البيانات والذكاء الاصطناعي T5) التي تقام حضورياً بالرياض خلال المدة من17سبتمبر إلى منتصف ديسمبر 2023م، بواقع 12 معسكرًا لتدريب أكثر من 240 من الكوادر الشابة الوطنية في تخصصات التقنية عبر مسارات تعليمية متنوعة تهدف إلى تزويدهم بالمعارف التي تسهم في بناء وتطوير حلول وتطبيقات في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي.

8 موضوعات

وتشمل موضوعات المعسكرات: استخراج البيانات وتحليلها، تعلم الآلة، معالجة اللغات الطبيعية، رؤية الحاسوب، التحليل التنبؤي، البيانات الضخمة، الأخلاقيات في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، حيث تستهدف حديثي التخرج من حملة البكالوريوس والدبلوم في التخصصات التقنية ومن لديه إلمام بالبرمجة من المتخصصين بالتقنية وغير المتخصصين بما لا يزيد عن خمس سنوات من الممارسة؛ بغية تطويرهم في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي وصناعة كفاءات وطنية قادرة على مواكبة التطور السريع في مختلف مجالات هذه التقنيات المتقدمة وتأهيلهم علميًّا للحصول على شهادات احترافية في المجال.

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ويمكن للراغبين الالتحاق بهذه المعسكرات زيارة الرابط التالي:‏ https://sdaia.academy/t5-bootcamp .

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