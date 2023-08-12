12 وظيفة شاغرة لدى نوماك في 4 مدن

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أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع محطات تحلية المياه في كل من الشعيبة، والشقيق، ورابغ، وأملج.
وأبرزت شركة نوماك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مسؤول تقنية المعلومات (الشعيبة).
– مخطط صيانة (الشعيبة).
– مهندس ميكانيكي (الشقيق).
– رئيس القسم الميكانيكي (الشقيق).
– مشرف مناوب/ الإنتاج (عدد 4 وظائف/ رابغ).
– مهندس بيئي (عدد وظيفتين/ أملج).
– مشغل غرفة تحكم/ الطاقة (عدد وظيفتين/ الشقيق).
وأوضحت شركة نوماك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 أكتوبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)