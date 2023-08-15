124 ألف ساعة تطوعية قدمها متطوعون ومتطوعات بالهلال الأحمر بمكة

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، عن إحصائية التطوُّع للربع الثاني لهذا العام 2023م؛ حيث بلغ عدد المتطوعين “4234” متطوّعًا ومتطوّعة.

124 ألف ساعة تطوعية

كما تم تنفيذ عدد من الحملات التوعوية في الأماكن ذات الكثافة البشرية بالإضافة للمشاركة في الأنشطة البحرية في محافظات جدة والقنفذة والمناطق السياحية في محافظة الطائف كما نفذ متطوعو ومتطوعات الهيئة عدداً من الدورات في الإسعافات الأولية لتأهيل المتطوعين والمتطوعات.

ويشمل الكادر الطبي التطوعي تخصصات عدة أبرزها استشاري وطبيب عام وصيدلاني وتمريض وطب الطوارئ.

وبيّنت الإحصائية أن عدد الساعات التطوعية بلغت ” 124.472 ” ساعة تطوعية، وفرت فيها الهيئة 634 فرصة تطوعية تنوعت ما بين: تقديم الخدمة الإسعافية لزوار بيت الله والمعتمرين والمصلين بساحات الحرم المكي الشريف، بالإضافة إلى فرص تطوّعية اجتماعية ورياضية وصحية، بالإضافة إلى المناسبات الوطنية، والأيام العالمية، والفعاليات، والمعارض .

تطوير المتطوعين والمتطوعات

وأكّد مديرُ عام الهيئة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بن جميل بلجون، أن الهيئةَ في المنطقة حريصةٌ على الاستفادة من جميع الكوادر البشرية التي ترغب في الالتحاق بالأعمال التطوعية لدفع مسيرة التنمية وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، لافتًا إلى أن الهيئة تعمل على تطوير منسوبيها من المتطوعين والمتطوعات من خلال تنظيم العديد من الدورات التخصُّصية، وتأهيلهم بما يتوافق مع رسالة وعمل الهيئة.

وبيّن أن الهيئة تقدّم الكثير من الفرص التطوعية لأفراد المجتمع في عدة مجالات؛ منها: الصحي، والإنساني، الرياضي، البيئي والتوعوي، وتتشرف الهيئة باستقطاب المتطوعين من سكان منطقة مكة المكرمة، والاستفادة من جهودهم وطاقتهم وعطائهم الإنساني؛ من خلال منصة التطوع التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي.