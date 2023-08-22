1293 شقة سكنية في ضاحية خزام بمساحات تصل 179م

أطلقت الشركة الوطنية للإسكان “NHC” مشروعي جوهرة الرمز وأسس هاوسينق، أحد مشاريع ضاحية خزام التي تعد إحدى أكبر الضواحي السكنية في الرياض، لتوفّر من خلالهما 1,293 وحدة سكنية، وذلك ضمن خطط وإستراتيجيات الشركة في تنمية المعروض العقاري، وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، وذلك ضمن إطلاقات شهر أغسطس من عام 2023.

مشروع جوهرة الرمز

ويضم مشروع جوهرة الرمز 521 شقة سكنية بمساحات متنوعة تتراوح ما بين 125 – 177 متراً مربعاً، تتميز بتصاميم مختلفة تلبي جميع الأذواق والاحتياجات، وتحقق نمط حياة مميز في بيئة حيوية متكاملة، وذلك بالشراكة مع شركة الرمز العقارية، حيث يتكوّن المشروع من 15 عمارة سكنية على مساحة إجمالية تقدر بـ 65 ألف م2 شمال مطار الملك خالد الدولي.

مشروع أسس هاوسينق

ويوفّر مشروع أسس هاوسينق 772 شقة سكنية بمساحات تتراوح ما بين 127 – 179 متراً مربعاً، تتميز بتصاميم عصرية وفق أعلى معايير الجودة في بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق لتلبي كافة التطلعات والاحتياجات، وذلك بالشراكة مع شركة أسس العقار.

ضاحية خزام

وتمتد ضاحية خزام على مساحة تتخطى 30 مليون متر مربع موفرة أكثر من 50 ألف وحدة سكنية متنوعة من فلل وتاون هاوس، وشقق بواجهة حضارية وبجودة عالية، لبناء مجتمعات حيوية ترتقي بأعلى معايير جودة الحياة وتقديمها بأسلوب عصري ومستدام من خلال المرافق والخدمات المتكاملة والحدائق والمسطحات المفتوحة ومسارات المشاة والدراجات، لتلبي تطلعات العملاء.

وأوضحت الشركة أنه يمكن حجز الوحدات السكنية في المشروعين والاطلاع على جميع الخيارات، من خلال زيارة منصة سكني عبر الرابط.

الوطنية للإسكان

يذكر أن “الوطنية للإسكان” هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري، وأكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري بالمملكة، وتوفير خيارات سكنية متنوعة بأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.