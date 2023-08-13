13 ألف سلاح نووي حول العالم

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أفاد أنطونيو جوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، بأن الأسلحة النووية في العالم تقترب من 13 ألف سلاح، مؤكدًا أن البلدان تعمل جاهدة على تحسين دقة تلك الأسلحة، ومدى وصولها وقوتها التدميرية، معربًا عن خوفه لما يتعرض له العالم من ارتفاع مثير للقلق وانعدام الثقة والانقسام.
يأتي ذلك خلال رسالته، اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التجارب النووية، ولفت إلى أنه تم بالفعل تجربة ما يقرب من 2000 سلاح نووي منذ عام 1945، وتسببت تلك التجارب في إلحاق الأذى والمعاناة بالناس، وتلويث الطبيعة من حولنا.
وأضاف جوتيريش في رسالته: يشكل الحظر الملزم قانونًا للتجارب النووية خطوة أساسية في سعينا إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية.
وأردف: أن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، رغم أنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد، تظل بمثابة شهادة قوية على إرادة البشرية في إزالة ظل الإبادة النووية عن العالم للأبد.
ودعا جوتيريش جميع بلدان العالم، التي لم تصدق على المعاهدة بعد إلى أن تفعل ذلك، دون وضع أي شروط.