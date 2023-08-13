13 قطاعًا يشاركون في اللقاء السنوي بجامعة الأميرة نورة

نظمت عمادة التطوير الأكاديمي في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، اليوم الأربعاء، اللقاء السنوي الخامس “مرحبًا نورة”، الذي يعقد سنويًّا لمنسوبات الجامعة من أعضاء هيئة التدريس حديثات التعيين والعائدات من الابتعاث، بهدف تعريفهن بالخدمات التي تقدمها الجامعة دعمًا للتعليم والبحث العلمي، وفرصة للتعارف وتبادل الخبرات، وذلك في بهو المكتبة المركزية بالجامعة.

وافتتح اللقاء بكلمة لرئيسة الجامعة، الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، رحبت فيها بأعضاء هيئة التدريس حديثات التعيين والعائدات من الابتعاث لحصولهن على الدرجات العلمية، مؤكدة أن جامعة الأميرة نورة تؤمن بالدور والمحور المهم الذي يقوم به أعضاء الهيئة التعليمية، في خدمة العملية التعليمية وتوفير البيئة المناسبة للطالبات في تحقيق نواتج التعلم المستهدفة؛ لإعداد خريجات يتمتعن بمزايا تنافسية في سوق العمل.

دعم التعليم

وقدمت عميدة التطوير الأكاديمي المفوضة، الدكتورة آلاء بنت صالح اللحيدان، موجزا عن الجامعة وخطتها الإستراتيجية، وأهم الخدمات التي تقدم للأعضاء لدعم التعليم والتعلم والبحث العلمي، والتعريف بعمادة التطوير الأكاديمي ودورها الجوهري في تدريب منسوبي الجامعة للحصول على شهادات مهنية وتخصصية، بالإضافة لدور مركز التميز في التعليم والتعلم الداعم لهن للتقديم والحصول على زمالة أكاديمية التعليم العالي العالمية.

مرحبًا نورة

وتضمن لقاء مرحبًا نورة، جلسة حوارية بعنوان “استكشاف الفرص والموارد والخدمات في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن” مع مجموعة من القيادات الجامعية، إضافة لمعرض تعريفي عن الخدمات اللوجستية التي تقدمها الجامعة لمنسوباتها من أعضاء هيئة التدريس، بمشاركة 13 قطاعًا من قطاعات الجامعة.

التطوير الأكاديمي

يأتي هذا اللقاء ضمن جهود عمادة التطوير الأكاديمي في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، لدعم الخطة الإستراتيجية 2025، التي تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لعضو هيئة التدريس على المستويين التعليمي والمهني، من خلال قيادة التأثير المعرفي والمجتمعي وريادة المرأة في مسيرة التنمية التعليمية وتعزيز منظومة البحث والابتكار.