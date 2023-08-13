13 وظيفة شاغرة لدى شركة معادن

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في كل من الرياض، ورأس الخير.

تفاصيل وظائف شركة معادن

وأبرزت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس رئيسي/ ميكانيكي.

– مهندس رئيسي/ العمليات والرقمنة.

– مهندس رئيسي/ المشاريع.

– مهندس رئيسي/ تخطيط المرافق.

– أخصائي رئيسي/ الاقتصاد.

– مهندس رئيسي/ مشاركة أصحاب المصلحة.

– مدير إدارة العقود.

– مهندس جيولوجي/ مساح الجودة.

– أخصائي رئيسي/ أنظمة المعلومات.

– مدير المشاريع.

– مدير مراقبة الجودة.

– أخصائي رئيسي/ المخاطر.

– مهندس إدارة المشاريع.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)