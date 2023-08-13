13 وظيفة شاغرة لدى شركة نوماك

أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع محطات تحلية المياه في كل من الشقيق، ورابغ.

تفاصيل وظائف نوماك

وأبرزت شركة نوماك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشغل ميداني/ معدات (الشقيق).

– مشغل لوحة تحكم (عدد وظيفتين/ رابغ).

– مشغل ميداني/ معدات (عدد 5 وظائف/ رابغ).

– رئيس قسم التبني الرقمي ودعم مواقع تقنية المعلومات (رابغ).

– مسؤول مناوب/ عمليات محطة الطاقة (عدد وظيفتين/ رابغ).

– مشرف مناوب/ عمليات التشغيل (عدد وظيفتين/ رابغ).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة نوماك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)