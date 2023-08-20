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55 منها بالعاصمة المقدسة و39 في جدة

134 مليون ريال لإنشاء 98 مسجدًا في مكة المكرمة

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٤ مساءً
134 مليون ريال لإنشاء 98 مسجدًا في مكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

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صدرت موافقة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لعدد من المتبرعين ببناء (98) مسجدًا بمنطقة مكة المكرمة، (55) منها في العاصمة المقدسة، و(39) في محافظة جدة، ومسجد واحد في محافظة رابغ، ومسجد واحد في محافظة خليص، ومسجدان في محافظة الطائف، تخدم سكان الأحياء المجاورة والزوار والمعتمرين.

تكاليف إنشاء المساجد

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري، أن ميزانية بناء تلك المساجد التي تقدم بها فاعلو الخير تقدر بـ (134.122.184) ريالًا ومن المتوقع انتهاء بنائها خلال هذا العام 1445هـ، لتساهم في استيعاب زيادة المعتمرين والزوار والحجيج.

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تصميم مساجد مكة المكرمة

كما بين “الخامري” أن تصاميم هذه المساجد تأتي متوافقة للهوية والعمارة الإسلامية، حيث روعي فيها المرافق الأساسية كسكن للإمام والمؤذن، ومصلى النساء والمواقف العامة، وكذلك مرافق ذوي الاحتياجات الخاصة التي تخدم المصلين.

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