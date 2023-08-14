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انطلقت خلال النصف الأول من عام 2023م

14 ألف مستفيد بأم القرى ضمن مبادرة الإرشاد المهني للجامعات السعودية

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٧ مساءً
14 ألف مستفيد بأم القرى ضمن مبادرة الإرشاد المهني للجامعات السعودية
المواطن - فريق التحرير

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من منطلق تعزيز تكامل القطاعات الحكوميَّة لمواءمة مخرجات التَّعليم وتأهيل الطَّلبة لمهارات سوق العمل؛ قدَّمت جامعة أمِّ القرى خدمات إرشاد مهني لأكثر من 14 ألف مستفيد من الطَّلبة والخريجين ضمن مبادرة الإرشاد المهني للجامعات، والتي انطلقت خلال النِّصف الأوَّل من عام 2023م؛ بالتَّعاون بين مكتب الخريجين وتنمية المهارات المهنيَّة بالجامعة، وصندوق تنمية الموارد البشريَّة: “هدف”.

مبادرة الإرشاد المهني للجامعات السعودية

وأفادت وكيلة عمادة التَّطوير والجودة و المشرفة العامَّة على مكتب الخرِّيجين د. ياسمين الرَّشيدي أنَّ الجامعة تسعى إلى إنشاء علاقات تفاعليَّة مستدامة مع خرِّيجيها وطلبتها؛ بتقديم برامج استشاريَّة نوعيَّة تعزِّز مهاراتهم وقدراتهم المعرفيَّة؛ ليواكبوا الحراك المهني بمكتسبات عالية تؤهلهم للانخراط في الوظائف المستحدثة؛ وذلك بالتَّعاون مع القطاعات ذات العلاقة وأرباب العمل.

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وتُركِّز المبادرة على تحقيق التَّشارك مع مختلف الجامعات السُّعوديَّة؛ لتعزيز مفهوم الإرشاد المهني بين أوساط الطَّلبة والخرِّيجين، وتحفيزهم على تطوير مهاراتهم، وصقلها بالتَّدريب المستمرّ في ظل مساهمة الجامعات، ومشاركتها في تطوير القدرات الأكاديميَّة والمهنيَّة؛ باعتبارها حلقة وصل بين صندوق تنمية الموارد البشريَّة والمستفيدين؛ وذلك عبر بوابة التَّطوير والإرشاد المهني:”سبل”، ومنصة التَّدريب الإلكتروني:”دروب”، وبرنامج التَّدريب على رأس العمل: “تمهير”، وبرنامج دعم الشَّهادات المهنيَّة الاحترافيَّة.

يُذكر أنَّ وكيل الجامعة للشُّؤون التَّعليميَّة د. عامر بن عوض الزائدي، وفريق عمادة التَّطوير والجودة؛ استقبلوا وفد صندوق تنمية الموارد البشريَّة: “هدف” مطلع الأسبوع الحالي، وتضمَّنت الزِّيارة مناقشة أوجه التَّعاون المشترك في تفعيل مبادرات الإرشاد المهني، وبرامج التَّدريب المستقبليَّة، كما شكر الوفد مبادرة الجامعة في تقديم الخدمات المهنيَّة، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للطَّلبة والخرِّيجين.

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