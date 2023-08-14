90 وظيفة لدى الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية” 14 ألف مستفيد بأم القرى ضمن مبادرة الإرشاد المهني للجامعات السعودية لحظة تناول وزيرة الخزانة الأمريكية لوجبة سامة في الصين الحج تدعو للالتزام باستخراج تصاريح الصلاة في الروضة الشريفة الداخلية تحدد موعد القبول بالوظائف العسكرية في الأمن العام والسجون بدء التسجيل في مسابقة موهوب للمنافسة في 19 أولمبياد دولياً مالك الروقي .. خبرات شبابية إبداعية تقود دفة القناة الثقافية وظائف بـ الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية يعلن عن وظائف شاغرة موسم الاستغلال على الأبواب.. العشوائية تُلقي بالمعلمين في احتكارية مراكز التدريب للرخصة المهنية
من منطلق تعزيز تكامل القطاعات الحكوميَّة لمواءمة مخرجات التَّعليم وتأهيل الطَّلبة لمهارات سوق العمل؛ قدَّمت جامعة أمِّ القرى خدمات إرشاد مهني لأكثر من 14 ألف مستفيد من الطَّلبة والخريجين ضمن مبادرة الإرشاد المهني للجامعات، والتي انطلقت خلال النِّصف الأوَّل من عام 2023م؛ بالتَّعاون بين مكتب الخريجين وتنمية المهارات المهنيَّة بالجامعة، وصندوق تنمية الموارد البشريَّة: “هدف”.
وأفادت وكيلة عمادة التَّطوير والجودة و المشرفة العامَّة على مكتب الخرِّيجين د. ياسمين الرَّشيدي أنَّ الجامعة تسعى إلى إنشاء علاقات تفاعليَّة مستدامة مع خرِّيجيها وطلبتها؛ بتقديم برامج استشاريَّة نوعيَّة تعزِّز مهاراتهم وقدراتهم المعرفيَّة؛ ليواكبوا الحراك المهني بمكتسبات عالية تؤهلهم للانخراط في الوظائف المستحدثة؛ وذلك بالتَّعاون مع القطاعات ذات العلاقة وأرباب العمل.
وتُركِّز المبادرة على تحقيق التَّشارك مع مختلف الجامعات السُّعوديَّة؛ لتعزيز مفهوم الإرشاد المهني بين أوساط الطَّلبة والخرِّيجين، وتحفيزهم على تطوير مهاراتهم، وصقلها بالتَّدريب المستمرّ في ظل مساهمة الجامعات، ومشاركتها في تطوير القدرات الأكاديميَّة والمهنيَّة؛ باعتبارها حلقة وصل بين صندوق تنمية الموارد البشريَّة والمستفيدين؛ وذلك عبر بوابة التَّطوير والإرشاد المهني:”سبل”، ومنصة التَّدريب الإلكتروني:”دروب”، وبرنامج التَّدريب على رأس العمل: “تمهير”، وبرنامج دعم الشَّهادات المهنيَّة الاحترافيَّة.
يُذكر أنَّ وكيل الجامعة للشُّؤون التَّعليميَّة د. عامر بن عوض الزائدي، وفريق عمادة التَّطوير والجودة؛ استقبلوا وفد صندوق تنمية الموارد البشريَّة: “هدف” مطلع الأسبوع الحالي، وتضمَّنت الزِّيارة مناقشة أوجه التَّعاون المشترك في تفعيل مبادرات الإرشاد المهني، وبرامج التَّدريب المستقبليَّة، كما شكر الوفد مبادرة الجامعة في تقديم الخدمات المهنيَّة، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للطَّلبة والخرِّيجين.