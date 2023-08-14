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14 برنامجًا أكاديميًّا بنمط التعليم عن بعد بجامعة الملك فيصل

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٨ مساءً
14 برنامجًا أكاديميًّا بنمط التعليم عن بعد بجامعة الملك فيصل
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة جامعة الملك فيصل عن فتح باب القبول لـ14 برنامجًا أكاديميًّا بنمط التعليم عن بعد بجامعة الملك فيصل.

وبحسب ما ذكرت الجامعة في منشور عبر منصة إكس، جاءت البرامج على النحو التالي: علوم الحاسب وتحليل البيانات، تقنية المعلومات، السكرتارية التنفيذية، المحاسبة المهنية، إدارة المستودعات وسلاسل الإمداد، تنظيم وإدارة الموارد البشرية، المالية، إدارة الأعمال، التسويق والمبيعات، الإدارة العامة، المصرفية والتأمين، الضيافة والفندقة، السياحة والسفر، إدارة المطاعم.

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