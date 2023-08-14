14 ثعبانًا حيًا في جيب مسافر صيني

حاول رجل تهريب 14 ثعبانًا حيًا عبر الحدود الصينية عن طريق حشوها داخل جيوبه، في واحدة من أغرب محاولات التهريب.

ووفقًا لـ “سكاي نيوز” تم القبض على الرجل في ميناء فوتيان، وهو مدخل على الحدود بين البر الرئيسي للصين وهونج كونج.

ثعابين حية

وفي التفاصيل، لاحظ مسؤولو الجمارك على الجانب الصيني من الحدود، أن الرجل يبدو متوترًا وتجنب الاتصال بالعين معهم، فطلبوا فحص متعلقاته وانتهى بهم الأمر بالعثور على 14 ثعبانًا ملفوفًا في ملابسه.

وعلى الفور قاموا بوضع الثعابين داخل حاويات بلاستيكية وسلمت للسلطات، حيث كانت من ضمنها ثلاثة من الثعابين عبارة عن ثعابين ملكية، وهي من الأنواع الإفريقية المدرجة على أنها “شبه مهددة” في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة.

ويشترط القانون على جميع الحيوانات المنقولة داخل وخارج الصين أن تخضع للحجر الصحي وتفتيشها أولاً، فيما لم يتضح بعد ما إذا كان الرجل متهمًا بأي شيء