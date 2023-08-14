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تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم

14 مخالفًا أشعلوا النار في السودة بقبضة الأمن البيئي

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٠ مساءً
14 مخالفًا أشعلوا النار في السودة بقبضة الأمن البيئي
المواطن - فريق التحرير

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (14) مخالفاً لنظام البيئة لإشعالهم النار في أراضي الغطاء النباتي بمتنزه السودة في منطقة عسير، (13) مواطنًا، ومقيم من الجنسية اليمنية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

العقوبة

وأكدت أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى (20,000) ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.

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الإبلاغ

وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق السعودية.

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