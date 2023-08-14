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14 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٤ مساءً
14 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة نبيل عبدالله أبو نهية وشريكه، وشركة الامتياز للتقنية المحدودة” في كل من الجبيل، ورأس الخير.

تفاصيل وظائف التأهيل والإحلال

وأبرز البرنامج، أن وظائف برنامج التأهيل والإحلال المتاحة وفق المسميات التالية:

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– ميكانيكي سيارات (عدد وظيفتين/ الجبيل).

– فني تركيب أنابيب (الجبيل).

– مفتش سلامة (الجبيل).

– مشغل مخضات (الجبيل).

– عامل تصنيع (الجبيل).

– عامل تثبيت أنابيب (الجبيل).

– أخصائي دعم تقني (للجنسين/ رأس الخير).

– منسق إدارة المشاريع (عدد وظيفتين للجنسين/ رأس الخير).

– مطور أعلى مواقع الشبكة العنكبوتية (رأس الخير).

– محلل استجابة حوادث (رأس الخير).

– أخصائي إدارة مشاريع (رأس الخير).

– مهندس الشبكة (للجنسين/ رأس الخير).

التقديم على الوظائف

وأوضح برنامج التأهيل والإحلال، أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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