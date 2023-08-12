تنبيه من هطول أمطار غزيرة وبرد وسيول في عسير 144 وظيفة شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي استياء من تعثر الحصول على الدفعة الإضافية للبناء الذاتي أغرب عادات إكرام الضيف بالسعودية بينها صب السمن بلدية محافظة رابغ تعلن وظائف عبر جدارات مواجهات البرتغال تُنصف جيسوس أمام كاسترو إعلان نتائج القبول بـ كلية الملك خالد العسكرية النصر يستهدف الفوز الأول ضد الهلال خارجيًا استهلاك الأطفال للقهوة يعرضهم لـ 10 مخاطر صحية هاري كين ينضم إلى بايرن ميونيخ لـ4 مواسم
أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض عن طرح (144) منها (44) وظيفة إدارية و (39) وظيفة لا تتطلب الخبرة، للرجال والنساء حملة (الثانوية فما دون، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) في كل من الرياض وجدة والمدينة المنورة على النحو التالي:
– وظائف إدارية
– وظائف مساندة
– وظائف تقنية
– وظائف فنية هندسية
– وظائف مهنية
– وظائف صحية
– الرياض
– جدة
– المدينة المنورة
مزايا العمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي:
– رواتب تنافسية.
– تغطية الرعاية الطبية الكاملة.
– بدل سكن ومواصلات.
– تطوير مهني مستمر
– برنامج مساعدة الموظفين.
– مرافق ترفيهية للموظفين.
– تخفيضات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين.
– مساعدة تعليمية بناءً على أهلية اللقب الوظيفي.
– إجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.
1- الدخول على نظام التوظيف الخاص بالمستشفى (للدخول اضغط هنا).
2- تسجيل حساب جديد في نظام التوظيف لمن لم يسبق لهم التسجيل بالضغط على (Register today)
3- العودة إلى الصفحة الرئيسية لنظام التوظيف.
4- البحث عن الوظيفة المطلوبة باستخدام المسمى باللغة الإنجليزية الموضح أمام كل وظيفة.
5- اختيار الوظيفة وتعبئة طلب التوظيف.
التقديم على الوظائف متاح حالياً من خلال الرابط: اضغط هنا مع اتباع خطوات استخدام نظام التوظيف الموضح أعلاه.