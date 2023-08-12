Icon

تنبيه من هطول أمطار غزيرة وبرد وسيول في عسير Icon 144 وظيفة شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي Icon استياء من تعثر الحصول على الدفعة الإضافية للبناء الذاتي Icon أغرب عادات إكرام الضيف بالسعودية بينها صب السمن Icon بلدية محافظة رابغ تعلن وظائف عبر جدارات Icon مواجهات البرتغال تُنصف جيسوس أمام كاسترو Icon إعلان نتائج القبول بـ كلية الملك خالد العسكرية Icon النصر يستهدف الفوز الأول ضد الهلال خارجيًا Icon استهلاك الأطفال للقهوة يعرضهم لـ 10 مخاطر صحية Icon هاري كين ينضم إلى بايرن ميونيخ لـ4 مواسم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
في عدد من التخصصات

144 وظيفة شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:١١ مساءً
144 وظيفة شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض عن طرح (144) منها (44) وظيفة إدارية و (39) وظيفة لا تتطلب الخبرة، للرجال والنساء حملة (الثانوية فما دون، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) في كل من الرياض وجدة والمدينة المنورة على النحو التالي:

الوظائف المتاحة

– وظائف إدارية
– وظائف مساندة
– وظائف تقنية
– وظائف فنية هندسية
– وظائف مهنية
– وظائف صحية

قد يهمّك أيضاً
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس باكستان

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس باكستان

جيسوس: نعرف النصر جيدًا ومواجهة الغد عالمية

جيسوس: نعرف النصر جيدًا ومواجهة الغد عالمية

مناطق التوظيف:

– الرياض
– جدة
– المدينة المنورة

مزايا العمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي:

– رواتب تنافسية.
– تغطية الرعاية الطبية الكاملة.
– بدل سكن ومواصلات.
– تطوير مهني مستمر
– برنامج مساعدة الموظفين.
– مرافق ترفيهية للموظفين.
– تخفيضات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين.
– مساعدة تعليمية بناءً على أهلية اللقب الوظيفي.
– إجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.

خطوات استخدام نظام التوظيف:

1- الدخول على نظام التوظيف الخاص بالمستشفى (للدخول اضغط هنا).
2- تسجيل حساب جديد في نظام التوظيف لمن لم يسبق لهم التسجيل بالضغط على (Register today)
3- العودة إلى الصفحة الرئيسية لنظام التوظيف.
4- البحث عن الوظيفة المطلوبة باستخدام المسمى باللغة الإنجليزية الموضح أمام كل وظيفة.
5- اختيار الوظيفة وتعبئة طلب التوظيف.

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف متاح حالياً من خلال الرابط: اضغط هنا مع اتباع خطوات استخدام نظام التوظيف الموضح أعلاه.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأهلي ينهي الشوط الأول ضد الحزم بثنائية فيرمينو
الرياضة

الأهلي ينهي الشوط الأول ضد الحزم بثنائية...

الرياضة
إطلاق الحملة الإعلامية للعام الدراسي الجديد بـ تعليم الرياض
السعودية اليوم

إطلاق الحملة الإعلامية للعام الدراسي الجديد بـ...

السعودية اليوم
الإسعاف الطائر يباشر حادثًا مروريًا بالرياض
السعودية اليوم

الإسعاف الطائر يباشر حادثًا مروريًا بالرياض

السعودية اليوم
توزيع وجبات إفطار للصائمين بيوم عاشوراء في الحرم المكي
السعودية اليوم

توزيع وجبات إفطار للصائمين بيوم عاشوراء في...

السعودية اليوم
استخراج حلقة معدنية من صدر مريض سبعيني بتخصصي بريدة
السعودية اليوم

استخراج حلقة معدنية من صدر مريض سبعيني...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 4 مدن
وظائف

وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 4 مدن

وظائف
إنذار أحمر لـ جازان: أمطار غزيرة حتى الـ 8 مساءً
السعودية اليوم

إنذار أحمر لـ جازان: أمطار غزيرة حتى...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في فروع شركة إريكسون
وظائف

وظائف شاغرة في فروع شركة إريكسون

وظائف