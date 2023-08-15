15 مليون يورو تحسم انتقال فرانك كيسيه للأهلي

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بات نجم برشلونة، الإيفواري فرانك كيسيه على بُعد خطوة من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي.
وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن فرانك كيسيه في باريس، من أجل الخضوع للفحص الطبي كلاعب جديد في النادي الأهلي، وسيتم الإعلان عن الصفقة فور توقيع العقود رسميًا.
وأشار فابريزيو رومانو، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم الاثنين، إلى أن قيمة الصفقة وصلت إلى 15 مليون يورو، مؤكدًا الإعلان عن صفقة انتقال فرانك كيسيه للأهلي لمدة 3 سنوات خلال الساعات القادمة.
وفي حالة التعاقد مع كيسيه رسميًا؛ سيكون خامس صفقة عالمية ينجح الأهلي في التعاقد معها هذا الصيف، بعد كل من؛ إدوارد ميندي “تشيلسي”، آلان سانت ماكسيمين “نيوكاسل يونايتد”، روبرتو فيرمينو “ليفربول” ورياض محرز “مانشستر سيتي”.
وكان فرانك كيسيه صاحب الـ26 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في صيف عام 2022 بالمجان، قادمًا من ميلان الإيطالي، ويمتد تعاقده الحالي حتى صيف 2026.
وشارك النجم الإيفواري في 43 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في جميع البطولات خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، ونجح في تسجيل 3 أهداف، كما قدم 3 تمريرات حاسمة.