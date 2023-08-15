15 وظيفة شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف أكاديمية وتدريبية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة الملكية في محافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية

وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أستاذ مساعد هندسة ميكانيكية.

– أستاذ مساعد علوم الحاسب الآلي.

– مدرب هندسة سلامة.

– أستاذ مساعد الهندسة المدنية.

– مدرب هندسة بحرية.

– أستاذ مساعد هندسة التصنيع.

– مدرب أول هندسة حاسب الآلي.

– أستاذ مساعد إدارة الاعمال.

– أستاذ مساعد هندسة كيميائية/ التحكم بالعمليات.

– مدرب هندسة كيميائية.

– أستاذ مساعد هندسة كيميائية/ انتقال الحرارة والديناميكية الحرارية.

– مدرب هندسة ميكانيكية/ لحام.

– مدرب هندسة التصنيع.

– أستاذ مساعد هندسة كيميائية/ عمليات فصل المواد.

– مدرب هندسة السلامة والحرائق.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة الملكية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 5 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)