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15 وظيفة شاغرة للجنسين بوزارة الحج والعمرة

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٦ مساءً
15 وظيفة شاغرة للجنسين بوزارة الحج والعمرة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت وزارة الحج والعمرة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للجنسين، بنظام التعاقد على سلم الموظفين العام، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الوزارة في كل من مكة المكرمة، والمدينة المنورة.

تفاصيل وظائف الحج والعمرة

وأبرزت وزارة الحج والعمرة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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أخصائي أمن سيبراني.

– محلل بيانات.

– أخصائي إستراتيجية ممارس.

– مهندس إدارة مشاريع مساعد.

– مطور برامج.

– أخصائي تقنية معلومات مساعد.

– باحث قانوني مساعد.

– أخصائي حماية البيانات.

– باحث أمن وسلامة.

– أخصائي ذكاء أعمال مساعد.

– باحث أمن سيبراني ممارس.

– باحث تنظيم مساعد.

– باحث تدريب وابتعاث مساعد.

– محاسب تكاليف ممارس.

– مهندس صناعي مساعد.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الوزارة، أنَّ التقديم سيتاح عبر منظومة التوظيف الموحد جدارات (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 7 صفر 1445هـ؛ ويستمر التقديم حتى تاريخ 11 صفر 1445هـ.

ولمعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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