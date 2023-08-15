Icon

الدمام والقيصومة تسجلان أعلى درجات حرارة بـ 47 مئوية Icon تعليم الرياض: الاصطفاف الصباحي 6:15 والحصة الأولى 6:30 Icon الأسهم السعودية تغلق منخفضة 80.94 Icon حرس الحدود يحذر المتنزهين: ابتعدوا عن المناطق الحدودية البرية Icon 15 يومًا على انتهاء مهلة إخراج المواشي المملوكة لغير السعوديين Icon نيوم تتحلى بجمال أخاذ مع تدفق الشلالات عقب الأمطار Icon لحظة هطول الأمطار الغزيرة مع الصواعق الرعدية بالمدينة المنورة Icon تعليم الطائف يستقبل طلبات إعادة إصدار شهادات الثانوية العامة Icon جامعة الإمام محمد بن سعود تعلن وظائف في الكلية التطبيقية Icon أمير الشرقية لمنسوبي الإدارة التعليمية: اهتموا باللغات المستحدثة في المناهج لأنها ضرورة عصرية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تفاديًا لتطبيق الإجراءات المعلنة

15 يومًا على انتهاء مهلة إخراج المواشي المملوكة لغير السعوديين

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣١ مساءً
15 يومًا على انتهاء مهلة إخراج المواشي المملوكة لغير السعوديين
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

جددت وزارة البيئة والمياه والزراعة دعوتها لمُلّاك ورعاة الإبل والمواشي غير السعوديين، بتبقي (15) يومًا فقط على انتهاء المُهلة الممنوحة لهم لعودة مواشيهم إلى دولهم، مبينة أنها ستبدأ فور انتهاء المُهلة بتطبيق الإجراءات المُعلنة بحق المُلّاك والرعاة.

الإسراع بإخراج المواشي

وحثّت الوزارة مُلّاك ورُعاة تلك المواشي على الاستفادة من الفترة المتبقية للمهلة، والتي تنتهي في 2023/08/31م، والإسراع بإخراج مواشيهم قبل بدء تطبيق الإجراءات المُعلنة بحق مواشيهم؛ والمتمثلة في إلغاء كافة تصاريح الدخول، وإلغاء احتساب نسبة التكاثر، بالإضافة إلى تطبيق آلية تصدير الإبل والمواشي الحية على مواشي الرعي.

قد يهمّك أيضاً
ضبط 47 مخالفًا لارتكابهم مخالفات رعي

ضبط 47 مخالفًا لارتكابهم مخالفات رعي

أمطار متفاوتة وبرد ورياح نشطة بعدة مناطق

أمطار متفاوتة وبرد ورياح نشطة بعدة مناطق

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها المتواصلة للحفاظ على الغطاء النباتي، وفقًا لنظام البيئة والإستراتيجية الوطنية للمراعي؛ للحد من خطورة الرعي الجائر وتدهور المراعي الطبيعية، تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء بالمحافظة على البيئة وتعزيز الاستفادة من الموارد الحيوية في المملكة، مؤكدة أن الاهتمام بالمراعي وتنميتها يسهم في تحقيق التنوع الأحيائي المستدام، إلى جانب تخفيف حدة العواصف الترابية واعتدال الأجواء، بالإضافة إلى ازدهار الطبيعة، وتقليل الانبعاثات الكربونية في الهواء، كما يسهم في توازن الأنظمة البيئية وحمايتها، للوصول إلى بيئة مستدامة.

الحفاظ على المراعي الطبيعية

ونوّهت البيئة في إطار حملة حماية الغطاء النباتي التي أطلقتها عبر منصات التواصل الاجتماعي بهدف التوعية بأهمية الحفاظ على الغطـاء النباتي وتنميته؛ إلى أهمية إسهام جميع أفراد المجتمع في الحفاظ على المراعي الطبيعية بالسعودية، والعمل على تنميتها وتأهيلها، وذلك من خلال إيقاف الرعي المبكر والرعي الجائر وغير المنتظم، إلى جانب التوقف عن الممارسات الخاطئة التي تضر بالمراعي؛ مثل الاحتطاب، وإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها، بالإضافة إلى عدم الالتزام بقيادة المركبات في المسارات المخصصة لها داخل المراعي، وعدم الالتزام برمي المخلفات أثناء التنزه في أماكنها.

يُشار إلى أن الوزارة، خطت خطوات مهمة للمحافظة على الغطاء النباتي والتنوع الاحيائي بالسعودية، من خلال إنشاء عددٍ من المراكز البيئية، ووضع اللوائح والأنظمة الداعمة لحماية الغطاء النباتي، من أضرار الرعي المبكر والرعي الجائر والاحتطاب، والإسهام في تنمية الغطاء النباتي من خلال نثر البذور وزراعة الأشجار البرية تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رونالدو يضيف ثاني أهداف النصر في شباك الهلال
الرياضة

رونالدو يضيف ثاني أهداف النصر في شباك...

الرياضة
برعاية الملك سلمان.. المؤتمر الإسلامي الدولي “تواصل وتكامل” ينطلق غدًا في مكة
السعودية اليوم

برعاية الملك سلمان.. المؤتمر الإسلامي الدولي “تواصل...

السعودية اليوم
النصر يحسم صفقة أليكس تيليس
الرياضة

النصر يحسم صفقة أليكس تيليس

الرياضة
الحروب العبثية يشعلها الأقوياء ويعاني من عذاباتها الآخرون
السعودية اليوم

الحروب العبثية يشعلها الأقوياء ويعاني من عذاباتها...

السعودية اليوم
إخلاء الكونجرس وتعزيزات أمنية بعد سماع إطلاق نار
العالم

إخلاء الكونجرس وتعزيزات أمنية بعد سماع إطلاق...

العالم
كوريا الشمالية تطلق صاروخين قبيل ذكرى انتهاء الحرب الكورية
العالم

كوريا الشمالية تطلق صاروخين قبيل ذكرى انتهاء...

العالم
محمية الملك سلمان ترفع الوعي المجتمعي بأهمية التوازن البيئي
السعودية اليوم

محمية الملك سلمان ترفع الوعي المجتمعي بأهمية...

السعودية اليوم
صورة تذكارية تجمع ولي العهد وقادة مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى
السعودية اليوم

صورة تذكارية تجمع ولي العهد وقادة مجلس...

السعودية اليوم