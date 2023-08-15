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أهم المواسم عند العرب

15 يومًا على دخول موسم سهيل

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٦ مساءً
15 يومًا على دخول موسم سهيل
المواطن - فريق التحرير

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كشف الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، أن موسم سهيل بقي على دخوله 15 يومًا.

وقال المسند في منشور على حسابه بمنصة “إكس”، إن سهيل اليماني من أهم المواسم عند العرب، ويستبشرون به عند ظهوره، حتى توهموا أن نجمي الوزن والحضار وهما نجمان يظهران قبله هما سهيل.

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ولفت إلى العرب يحلفون على ذلك حتى سميا المحلفان أو المحنثان، وهذه علامة ودلالة على تطلع وترقب وتعلق العرب بسهيل اليماني.

موعد ظهور نجم سهيل

وكان خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أعلن في وقت سابق، عن موعد ظهور نجم سهيل، حيث يبدأ في الظهور يوم الخميس 8 صفر 1445هـ الموافق 24 أغسطس الجاري.

وأضاف الحصيني عبر حسابه بمنصة “إكس” أن العرب يهتمون بظهوره ويتم حساب الطوالع والمواسم عند طلوعه لذا تقول العرب: “سهيل مكذب العداد” و “سهيل مكذب الحسّاب”.

وأوضح أن سهيل هو أشهر النجوم عند العرب قديمًا وحديثًا والعرب تستبشر بطلوعه باديتها وحاضرتها.

مواصفات سهيل

ولفت الحصيني إلى أن العرب اتخذوا الطوالع ونجومها كتقويم وحساب ولا علاقة بين ظهور سهيل للعيان وتحسن الأجواء، مؤكدًا أن ظهوره أو غيره من الطوالع ليس له علاقة بالتغيرات الجوية، ودخولها لا يقدّم ولا يؤخّر.

وتابع “يوافق ظهوره أحيانًا تغير مصدر الرياح ونوعيتها التي بدورها تؤثر في تغير الأجواء وبالتالي تنكسر حدة حرارة الصيف تدريجيًّا ولا سيما في المساء على معظم أنحاء السعودية وهذا من رحمة الله بنا لأن تغيير الأجواء فجأة قد يؤذي الإنسان”.

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