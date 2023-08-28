150 ريالًا غرامة عدم إعطاء أفضلية المرور للمشاة في المسارات المخصصة

شددت الإدارة العامة للمرور على ضرورة إعطاء أفضلية المرور للمشاة في المسارات المخصصة لهم لسلامتهم.

غرامة مالية لعدم إعطاء أفضلية للمشاة

وقالت إدارة المرور في إنفوجراف صادر عنها على منصة “إكس” إن عدم إعطاء أفضلية المرور للمشاة أثناء عبورهم في المسارات المخصصة لهم تعد مخالفة مرورية غرامتها المالية تتراوح بين 100 لـ 150 ريالًا.

حقوق الطريق

وكانت الإدارة العامة للمرور أكدت في وقت سابق، أن من حقوق الطريق التي يجب ‏على قائد المركبة الالتزام بها، إعطاء المشاة أفضلية العبور.‏

وشددت إدارة المرور على أهمية خفض السرعة عند الاقتراب من مسارات ‏المشاة والتوقف التام عند الوصول لها.

كما أكدت أهمية القيادة بالحد ‏الأدنى من السرعة داخل الأحياء، وزيادة الانتباه عند الرجوع بالمركبة إلى الخلف.‏