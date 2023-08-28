حكام مواجهات اليوم بـ دوري روشن 150 ريالًا غرامة عدم إعطاء أفضلية المرور للمشاة في المسارات المخصصة نابولي يقترب من ضم نجم فرانكفورت ضبط 11 مخالفًا لإشعالهم النار في الغطاء النباتي بمتنزه السودة موعد مباراة كالياري ضد إنتر ميلان الصين تطور قاذفات كهرومغناطيسية الأسرع في التاريخ إحالة مقيمين للمحكمة المختصة بتهمة غسل أموال تجاوزت مليوني ريال تشكيل مباراة الوحدة ضد الاتحاد المتوقع 4 مسارات بقطاع التعليم والابتكار في نيوم جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراتي اليوم
شددت الإدارة العامة للمرور على ضرورة إعطاء أفضلية المرور للمشاة في المسارات المخصصة لهم لسلامتهم.
وقالت إدارة المرور في إنفوجراف صادر عنها على منصة “إكس” إن عدم إعطاء أفضلية المرور للمشاة أثناء عبورهم في المسارات المخصصة لهم تعد مخالفة مرورية غرامتها المالية تتراوح بين 100 لـ 150 ريالًا.
وكانت الإدارة العامة للمرور أكدت في وقت سابق، أن من حقوق الطريق التي يجب على قائد المركبة الالتزام بها، إعطاء المشاة أفضلية العبور.
وشددت إدارة المرور على أهمية خفض السرعة عند الاقتراب من مسارات المشاة والتوقف التام عند الوصول لها.
كما أكدت أهمية القيادة بالحد الأدنى من السرعة داخل الأحياء، وزيادة الانتباه عند الرجوع بالمركبة إلى الخلف.
أفضلية المرور للمشاة في الأماكن المخصصة لهم لسلامتهم.#المرور_السعودي pic.twitter.com/CTAVthBeYP
— المرور السعودي (@eMoroor) August 28, 2023