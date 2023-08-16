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تتنوع المزادات بين حضورية وإلكترونية

16 مزادًا علنيًا لبيع 123 عقارًا في 7 مناطق

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٠ صباحاً
16 مزادًا علنيًا لبيع 123 عقارًا في 7 مناطق
المواطن - واس

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أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة 16 مزادًا علنيًا، وذلك في الفترة من 16 – 23 أغسطس 2023م، حيث تتنوع المزادات بين حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 123 عقارًا سكنياً، وتجارياً، وزراعياً وصناعياً في 7 مناطق ومدن مختلفة في المملكة.

مناطق المزادات

وأوضح أن المزادات ستقام على 23 عقارًا في منطقة مكة المكرمة، من خلال مزادات واحات غربية، ودرة جدة، وارتقاء الإلكتروني، ونيزك الحضوري الالكتروني، و14 عقاراً بمنطقة المدينة المنورة من خلال مزاد أطياف المدينة الإلكتروني، و44 عقارًا بمنطقة الرياض من خلال مزادات وارف، وظلال الرياض، وأسدال الرياض، ومستقبل رماح 2، وروابي نجد، ومشارف العاصمة الإلكتروني، و5 عقارات بالمنطقة الشرقية من خلال مزاد أطلال الأحساء الإلكتروني، و21 عقارًا في منطقة القصيم، من خلال مزادات نسمات القصيم، وأوتاد القصيم 3 الإلكتروني، و14 عقارًا بمحافظة خميس مشيط من خلال مزاد القمة الإلكتروني، وعقارين بمنطقة نجران من خلال مزاد التميز العقاري الإلكتروني .

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وبين المركز أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات عبر الدخول للموقع الإلكتروني للمركز.

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