16 وظيفة شاغرة بشركة روشن العقارية

أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف روشن العقارية

وأبرزت شركة روشن العقارية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي عمليات التسليم.

– مدير نظم معلومات الموارد البشرية.

– مدير عمليات مبيعات المشروع.

– مدير إدارة المجتمع.

– مدير أول الحوكمة المؤسسي.

– مساعد تنفيذي.

– أخصائي أول إدارة سلسلة التوريد.

– مدير أنشطة المشتريات.

– مدير المشتريات المؤسسي.

– مدير أول التصور.

– أخصائي المشاركة المجتمعية.

– مدير أبحاث السوق.

– مدير أول أبحاث السوق.

– أخصائي أول مشتريات.

– مدير المحفظة السكنية.

– مشرف مكاتب المحفظة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة روشن العقارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)