أسمنت الرياض: توزيع 96 مليون ريال أرباحاً على المساهمين مكافحة المخدرات تعلن عن وظائف عسكرية على رتبة جندي أول وجندي وظائف شاغرة لدى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية 16.9 مليار ريال صادرات السعودية غير النفطية خلال يونيو “سمو العقارية” تحقق أرباحاً بقيمة 50 مليون ريال السعودية تستقل بسياستها الخارجية وتستعد للانضمام لـ بريكس مصير فاغنر بعد مقتل زعيمها بريغوجين في تحطم الطائرة وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر المعلم شمعة تضيء طريق العلم للطلاب ويصنع الأمل ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 202.2 ريال
تراجعت الصادرات غير النفطية السعودية خلال يونيو الماضي بنسبة 45 في المائة، لتبلغ 16.9 مليار ريال مقابل 30.7 مليار ريال في الشهر ذاته من 2022.
وخلال 2022، سجلت السعودية رقماً قياسياً في صادراتها غير النفطية، بعدما بلغت 316.3 مليار ريال، وبنمو 14 في المائة، ليكون بذلك قيمة ما صدرته السعودية منذ 2016 نحو 1.63 تريليون ريال.
وتسعى السعودية إلى تنويع اقتصادها من خلال زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي غير النفطي، وهو ما يتماشى مع رؤية 2030.
هذا وسجل الميزان التجاري السعودي فائضا بقيمة 37.4 مليار ريال خلال يونيو الماضي. ووفقاً لرصد وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية، فالفائض المحقق هو الفائض الشهري الـ 36 على التوالي.
جاء الفائض نتيجة بلوغ الصادرات 88.8 مليار ريال مقابل واردات بنحو 51.4 مليار ريال.