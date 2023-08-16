16.9 مليار ريال صادرات السعودية غير النفطية خلال يونيو

تراجعت الصادرات غير النفطية السعودية خلال يونيو الماضي بنسبة 45 في المائة، لتبلغ 16.9 مليار ريال مقابل 30.7 مليار ريال في الشهر ذاته من 2022.

صادرات السعودية

وخلال 2022، سجلت السعودية رقماً قياسياً في صادراتها غير النفطية، بعدما بلغت 316.3 مليار ريال، وبنمو 14 في المائة، ليكون بذلك قيمة ما صدرته السعودية منذ 2016 نحو 1.63 تريليون ريال.

وتسعى السعودية إلى تنويع اقتصادها من خلال زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي غير النفطي، وهو ما يتماشى مع رؤية 2030.

الميزان التجاري

هذا وسجل الميزان التجاري السعودي فائضا بقيمة 37.4 مليار ريال خلال يونيو الماضي. ووفقاً لرصد وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية، فالفائض المحقق هو الفائض الشهري الـ 36 على التوالي.

جاء الفائض نتيجة بلوغ الصادرات 88.8 مليار ريال مقابل واردات بنحو 51.4 مليار ريال.