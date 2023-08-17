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تتنوع ما بين سكني وتجاري وزراعي

17 مزادًا لبيع 144 عقارًا بـ 8 مناطق ومدن

الثلاثاء ٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٥ مساءً
17 مزادًا لبيع 144 عقارًا بـ 8 مناطق ومدن
المواطن - واس

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أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة 17 مزادًا علنيًا، وذلك في الفترة ما بين 8 إلى 15 أغسطس 2023م، تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 144 عقارًا متنوعًا ما بين سكني، وتجاري، وزراعي وصناعي، وتقع في 8 مناطق ومدن مختلفة في المملكة.

أماكن المزادات

وتبدأ المزادات بـ 8 عقارات في منطقة مكة المكرمة تشمل جدة والطائف، وتبدأ بمزاد درة جدة الحضوري، و 3 عقارات بمنطقة المدينة المنورة في مزاد نسمات طيبة الإلكتروني، و 29 عقارًا بمنطقة الرياض تبدأ بمزاد فلل شرق الرياض، وقطوف نجد والبدر ومزاد فيلا حطين والمصيف الإلكتروني، ومزاد فرائد الحضوري، و 25 عقارًا بمنطقة الشرقية في مزاد فلوريا الحضوري وإشراق الإلكتروني، و37 عقارًا في منطقة القصيم في مزاد جوهرة القصيم ومشارق وسما بريدة الإلكتروني، و23 عقارًا في منطقة عسير بمزاد آفاق عسير الإلكتروني، و13 عقارًا بمنطقة تبوك بمزاد جواهر تبوك الحضوري وأخيرًا 6 عقارات في كل من الباحة والقنفذة وبلجرشي في مزاد الهمم الإلكتروني، مبينة أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ “إنفاذ”.

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مركز إنفاذ

يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.

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