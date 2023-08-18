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حددتها منصة إحكام

18 موقعًا لا يجوز اكتساب الملكية فيها

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٨ صباحاً
18 موقعًا لا يجوز اكتساب الملكية فيها
المواطن - فريق التحرير

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حددت منصة الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) المناطق والمواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والتعليمات.

أسماء المواقع

1- حدود الحرمين الشريفين

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2- أراضي المنتزهات البرية

3- البحر ومشاريع الاستزراع السمكي

4- أراضي المراعي والغابات

5- مناطق مصادر المياه والسدود

6- مناطق المحجوزات للمناطق الهيدروكربونية والتعدين والطاقة

7- المشاعر المقدسة

8- حرم الحدود

9- محميات الحياة الفطرية

10- مجاري الأودية والسيول والشعاب الفياض

11- مواقع الخامات المعدنية

12- الأملاك العامة الصادرة بها صكوك

13- الأراضي الساحلية

14- المحميات الوطنية

15- قمم الجبال

16- المواقع الأثرية

17- مسارات ومحطات الكهرباء

18- المرافق والخدمات العامة

منصة إحكام

ومنصة إحكام تعنى بالأعمال التنظيمية والإدارية والفنية والأعمال المساندة لدعم لجان النظر في طلبات تملك العقارات في مهماتها، ومن اختصاصاتها: النظر في طلبات التملك، والتعديل، وطلبات إثبات التملك للعقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين وفق الضوابط، وطلبات التعديل علي صكوك الاستحكام داخل حدود الحرمين الشريفين.

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