18 موقعًا لا يجوز اكتساب الملكية فيها

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حددت منصة الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) المناطق والمواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والتعليمات.
1- حدود الحرمين الشريفين
2- أراضي المنتزهات البرية
3- البحر ومشاريع الاستزراع السمكي
4- أراضي المراعي والغابات
5- مناطق مصادر المياه والسدود
6- مناطق المحجوزات للمناطق الهيدروكربونية والتعدين والطاقة
7- المشاعر المقدسة
8- حرم الحدود
9- محميات الحياة الفطرية
10- مجاري الأودية والسيول والشعاب الفياض
11- مواقع الخامات المعدنية
12- الأملاك العامة الصادرة بها صكوك
13- الأراضي الساحلية
14- المحميات الوطنية
15- قمم الجبال
16- المواقع الأثرية
17- مسارات ومحطات الكهرباء
18- المرافق والخدمات العامة
ومنصة إحكام تعنى بالأعمال التنظيمية والإدارية والفنية والأعمال المساندة لدعم لجان النظر في طلبات تملك العقارات في مهماتها، ومن اختصاصاتها: النظر في طلبات التملك، والتعديل، وطلبات إثبات التملك للعقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين وفق الضوابط، وطلبات التعديل علي صكوك الاستحكام داخل حدود الحرمين الشريفين.