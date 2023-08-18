18 موقعًا لا يجوز اكتساب الملكية فيها

حددت منصة الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) المناطق والمواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والتعليمات.

أسماء المواقع

1- حدود الحرمين الشريفين

2- أراضي المنتزهات البرية

3- البحر ومشاريع الاستزراع السمكي

4- أراضي المراعي والغابات

5- مناطق مصادر المياه والسدود

6- مناطق المحجوزات للمناطق الهيدروكربونية والتعدين والطاقة

7- المشاعر المقدسة

8- حرم الحدود

9- محميات الحياة الفطرية

10- مجاري الأودية والسيول والشعاب الفياض

11- مواقع الخامات المعدنية

12- الأملاك العامة الصادرة بها صكوك

13- الأراضي الساحلية

14- المحميات الوطنية

15- قمم الجبال

16- المواقع الأثرية

17- مسارات ومحطات الكهرباء

18- المرافق والخدمات العامة

منصة إحكام

ومنصة إحكام تعنى بالأعمال التنظيمية والإدارية والفنية والأعمال المساندة لدعم لجان النظر في طلبات تملك العقارات في مهماتها، ومن اختصاصاتها: النظر في طلبات التملك، والتعديل، وطلبات إثبات التملك للعقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين وفق الضوابط، وطلبات التعديل علي صكوك الاستحكام داخل حدود الحرمين الشريفين.