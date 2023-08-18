18 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال

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أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة مشاتل العاصمة الحديثة، وشركة ابتكار للتقنية، وشركة مستورة للتجارة والمقاولات المحدودة، وشركة رضايات المحدودة، وشركة الحلول الأصيلة المحدودة” في كل من الجبيل، وينبع.
وأبرز البرنامج، أن وظائف برنامج التأهيل والإحلال المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس تشجير (الجبيل).
– نجار (الجبيل).
– كهربائي (الجبيل).
– عامل نخيل (عدد 3 وظائف/ الجبيل).
– مشغل معدات ثقيلة (عدد وظيفتين/ الجبيل).
– مراقب عمال (عدد وظيفتين/ الجبيل).
– مهندس ري (الجبيل).
– مهندس أعلى للأجهزة (الجبيل).
– مفتش ميداني (الجبيل)
– كاتب مكتب (عدد وظيفتين/ الجبيل).
– كاتب تسليم (الجبيل).
– موظفة استقبال (الجبيل).
– مهندس شبكات أول (للجنسين/ ينبع).
وأوضح برنامج التأهيل والإحلال، أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 أغسطس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)