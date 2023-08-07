180 دقيقة تفصل Cristiano ronaldo عن لقبه الأول مع النصر

يطمح النجم البرتغالي Cristiano ronaldo للفوز بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية كأول بطولة يحققها مع أصفر الرياض منذ الانضمام له في يناير الماضي كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ماذا قال Cristiano ronaldo قبل البطولة العربية؟

وكان رونالدو قال في تصريحات تلفزيونية لـ قناة الإخبارية في يونيو الماضي: توقعاتي كانت مختلفة بعض الشيء في أول موسم لي مع الفريق، توقعت الفوز بأحد الألقاب هذا العام”.

وأضاف رونالدو: “في بعض الأحيان لا تسير الأمور كما نريد ولكي تتحقق يجب أن يكون هناك مثابرة واستمرارية حتى يتحقق الأفضل، وفي آخر 5 أشهر أو 6 أشهر أرى أن الفريق تحسن كثيرًا وكذلك الأمر بالنسبة للدوري، جميع الفرق تحسنت بالإضافة للنصر”.

وتابع Cristiano ronaldo: “إذا تحلى اللاعبون بالإيمان فكل شيء من الممكن أن يتحقق”.

النجم البرتغالي بحاجة للفوز على الشرطة العراقي في دور نصف النهائي للبطولة العربية بعد غد ثم الفوز في المباراة النهائية يوم السبت المقبل في حال تأهل النصر، وذلك من أجل تحقيق أول ألقابه مع العالمي.

جوائز البطولة

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم حدد جوائز بطولة كأس الملك سلمان للأندية حيث ينال البطل 6 ملايين دولار أمريكي، أما الوصيف فيحصل على مليونين ونصف المليون دولار، من يصل لنصف النهائي يحصل على 200 ألف دولار، ومن يتواجد في ربع النهائي ينل 150 ألف دولار، أما كل فريق ودع من دور المجموعات يحصل على 100 ألف دولار.