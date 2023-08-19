19 ألف وظيفة صحية شاغرة ولا توظيف أو إعلان!

علق الكاتب محمد علوان على تقرير نشر بإحدى الصحف المحلية حول دهشة مجلس الشورى عن وجود 19 ألف وظيفة (شاغرة) بالقطاع الصحي.

وقال علوان في تدوينة بحسابه في منصة إكس: معقول!!!! يا وزارة الصحة؟ أمس نشرت صحيفة الرياض دهشة مجلس الشورى عن وجود 19 ألف وظيفة (شاغرة)! ماذا نقول نحن لدهشة بناتنا وأبنائنا الذين تكتظ بهم منازلنا، ولماذا لا يعلن عن هذه الوظائف؟ عجبي! عجبي!

19 ألف وظيفة شاغرة

وكان عضو الشورى الدكتور حسن حجاب الحازمي، لفت في مداخلته في جلسة يوم الاثنين 21 ربيع الآخر الماضي، إلى أن هناك إشكالات كثيرة تتعلق بالقوى البشرية في وزارة الصحة، إذ توجد حوالي 19 ألفًا و223 وظيفة شاغرة في الوظائف العامة، وهنا تساءل الحازمي: هل تحتاج الوزارة كل هذا العدد الكبير؟ ولماذا لم توظف عليها أو على بعضها على الأقل في ظل وجود آلاف الخريجين بلا عمل؟

دراسة وتخطيط

وقال الحازمي: أعتقد أن الأمر يحتاج إلى دراسة وتخطيط للاستفادة من هذه الوظائف أو توجيه بعضها إلى الجهات الأكثر احتياجًا، وعلى مستوى الممارسين الصحيين هناك أيضًا عدد كبير من الوظائف غير المشغولة، فوظائف الأطباء الشاغرة 11 ألفًا و253 وفي التمريض 21 ألفًا و160 وظيفة شاغرة أما الصيادلة فهناك 1459 وظيفة شاغرة، أما الفنيون فهناك 7000 و278 وظيفة شاغرة.

مئات الخريجين

وتابع الدكتور الحازمي: لدينا مئات وربما آلاف الصيادلة بلا عمل ومئات الخريجين في تخصصات العلاج الطبيعي والأشعة والمختبرات والتغذية وغيرها؛ فلماذا لا يعينون عليها؟! وهل الوزارة مكتفية من هذه التخصصات؟!

تعليق الكاتب حمود أبو طالب

من جانبه علق الكاتب حمود أبو طالب على تدوينة علوان: شباب وشابات صرفت عليهم الدولة أموالًا طائلة في أفضل الجامعات العالمية لدراسة التخصصات الصحية المختلفة، تقدموا لكل الجهات الصحية الحكومية والقطاع الخاص، لكنهم عاطلون لسنوات بحجة (لا توجد وظائف). ومع هذا الخبر لابد من تكرار السؤال: أين تكمن المشكلة، ومتى تُحل؟؟ العمل حق أصيل لهم، فلا تحبطوهم.. لا تحبطوهم.

الخصخصة قادمة

وأضاف فهد اليحيا: ربما- والله أعلم- أن معظم هذه الوظائف خارج المدن الكبرى! من ناحية أخرى؛ الخصخصة قادمة.. وترفع وزارة الصحة يدها عن التوظيف يومًا ما!

تعليق طبيب صيدلي

وقال الطبيب الصيدلي نواف: وظائف تخصص الصيدلة آخر مرة تم الإعلان عنها عام 2021 الآن مرت أكثر من سنتين ونصف واليوم نفاجأ بوجود 19 ألف وظيفة شاغرة في وزارة الصحة، لا يوجد أي مبرر سوى أنهم معتمدون على سد العجز عن طريق تمهير والتطوع، الله المستعان.