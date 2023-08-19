19 مباراة اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

تنطلق اليوم 19 مباراة في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية لموسم 2023/2024.

كأس الرابطة الإنجليزية

وتقام 16 مباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية وهم ” برمنجهام سيتي ضد كارديف سيتي، بولتون ضد ميدلزبره، فولهام ضد توتنهام، بورتسموث ضد بيتربوره يونايتد، ستوك سيتي ضد روثيرهام يونايتد، وولفرهامبتون ضد بلاكبول، ريكسهام ضد برادفورد سيتي، ترانمير روفرز ضد ليستر سيتيـ بورت فايل ضد كرو ألكساندرا، ويكمب ضد ساتون يونايتد، بليموث ضد كريستال بالاس، بريستول سيتي ضد نوريتش سيتي، لوتون تاون ضد جيلينجهام، شيفيلد ضد مانسفيلد تاون، إكستر سيتي ضد ستيفيناج، نيوبورت كونتي ضد برينتفورد”.

وفي تمام التاسعة والنصف ستقام مباراة ” سوانزي سيتي ضد بورنموث” وفي تمام العاشرة مساءً تلعب مباراتا ” ريدينج ضد إيبسويتش تاون ” و ” سالفورد سيتي ضد ليدز يونايتد”.

وكان مانشستر يونايتد تُوج بنسخة 2022/2023 من البطولة وذلك بعد الفوز على فريق نيوكاسل يونايتد بثنائية دون رد يوم 26 فبراير الماضي.