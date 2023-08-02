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تنطلق المسابقة يوم 13 أكتوبر

2 مليون ريال جائزة بطل الدوري السعودي للسيدات

الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٢ مساءً
2 مليون ريال جائزة بطل الدوري السعودي للسيدات
المواطن - فريق التحرير

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كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن الجوائز المالية في النسخة الثانية من بطولتي الدوري السعودي للسيدات ودوري الدرجة الأولى لموسم 2023\ 2024.

جوائز الدوري السعودي للسيدات

واعتمد اتحاد الكرة الجوائز المالية لمنافسات الدوري السعودي للسيدات، حيث سيحصل الفريق المتوج باللقب على مليوني ريال، وستكون جائزة المركز الثاني مليون ريال، والمركز الثالث 600 ألف ريال.

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جوائز الدوري السعودي للسيدات
جوائز أصحاب المراكز الأولى – المصدر @saff_wfd

وحدد اتحاد الكرة، يوم 13 أكتوبر المقبل موعدًا لانطلاق الدوري السعودي للسيدات، بمشاركة 8 فرق وهي النصر بطل النسخة الأولى، الهلال، الشباب، الاتحاد، الأهلي، شعلة الشرقية، الرياض، القادسية “المتحد سابقًا”.

ومن المقرر أن تُقام منافسات الدوري السعودي للسيدات في نسخته الثانية بنظام الذهاب والإياب، حيث يبلغ عدد المباريات 56 مباراة على مدى 14 جولة.

سيدات النصر أبطال الدوري 1
جانب من تتويج الفريق – المصدر @Alnassr_SG

جوائز دوري الدرجة الأولى

على الجانب الآخر، جاءت الجوائز في النسخة الثانية من دوري الدرجة الأولى للسيدات، كالتالي؛ 500 الف ريال للبطل، فيما سيحصل صاحب المركز الثاني على 350 ألف ريال والمركز الثالث 200 ألف ريال.

وقرر الاتحاد السعودي لكرة القدم إقامة دوري الدرجة الأولى بمشاركة 30 فريقًا سيتم توزيعها على 6 مناطق، على أن ينطلق الدوري في شهر نوفمبر المقبل بنظام الذهاب والإياب مناطقيًا.

وسيتم تحديد بطل دوري الدرجة الأولى من خلال الأدوار النهائية التي ستُقام بنظام خروج المغلوب والتي تقام بين المتأهلين من دور المجموعات، على أن يتم صعود الثلاث مراكز الأولى إلى الدوري السعودي للسيدات في النسخة التالية، ويهبط صاحب المركز الأخير من الدوري الممتاز إلى الدرجة الأدنى.

جوائز الدوري السعودي للسيدات
جوائز أصحاب المراكز الأولى – المصدر @saff_wfd

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