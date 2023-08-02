2.2 مليون مسافر عبر محطات سار في 6 أشهر

كشفت الخطوط الحديدية السعودية “سار” عن أبرز أرقامها التشغيلية خلال النصف الأول من العام الجاري 2023م، بما في ذلك أبرز منجزاتها للربع الثاني من العام 2023م، حيث وصل عدد المسافرين على شبكات الخطوط الحديدية السعودية إلى 2.2 مليون مسافر خلال الربع الثاني من عام 2023م ليتجاوز عدد المسافرين 4.4 ملايين مسافر عبر الخطوط الحديدية في النصف الأول من عام 2023، بنسبة زيادة قدرها 84 % مقارنةً بذات الفترة من العام الماضي.

ارتفاع أعداد الرحلات

وأشارت سار إلى ارتفاع أعداد رحلات قطارات الركاب خلال النصف الأول من عام 2023م على مختلف شبكاتها بنسبة 46% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي؛ ليصل إجمالي عدد الرحلات إلى 16,404رحلات عبر شبكات قطار الشرق وقطار الشمال وقطار الحرمين السريع.

حجم البضائع

وأوضحت “سار” أن حجم المعادن والبضائع التي جرى نقلها عبر شبكاتها خلال الربع الثاني من العام 2023م، تجاوز 6.34 ملايين طن، ليصل مجموع المنقولات من البضائع والمعادن خلال النصف الأول من العام الجاري إلى أكثر من 12 مليون طن، بنسبة ارتفاع قدرها 13% عن ذات الفترة من العام 2022م؛ مما أسهم بإزاحة أكثر من 970 ألف رحلة شاحنة عن الطرق.

من جانبه، أفاد الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية الدكتور بشار بن خالد المالك، أن هذه النتائج الإيجابية للشركة خلال النصف الأول من العام الجاري 2023م تأتي بالتزامن مع ما حققته من إنجازات خلال موسم حج عام 1444هـ، الذي شهد -ولله الحمد- نجاحًا استثنائيًّا على صعيد مختلف الخدمات التي قُدمت لحجاج بيت الله الحرام، مضيفًا بأن هذه المعطيات المميزة، هي نتاج طبيعي للدعم اللا محدود الذي تحظى به الشركة من القيادة الرشيدة -حفظها الله-والجهود التي بُذلت وما زالت من أجل تحقيق هذه المؤشرات الإيجابية.

خدمات الشحن

ونوَّه المالك إلى أن هذا التميز على صعيد نتائج أداء النصف الأول من العام 2023م لا تنحصر آثاره على خدمة الركاب فحسب، بل تمتد لتشمل خدمات الشحن أيضًا، كونها أحد أبرز الأنشطة الداعمة لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وأضاف: شهدت أعمال الشحن توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الإستراتيجية لتقديم خدمات النقل عبر الخطوط الحديدية والارتقاء بالخدمات، إضافةً إلى الربط التقني مع العديد من الجهات، الذي من شأنه تحسين تجربة العملاء سواءً للجهات المستفيدة من خدمات الشحن أم المسافرين عبر مختلف شبكات الخطوط الحديدية.

المشاعر المقدسة

وكانت “سار” قد أعلنت في مطلع شهر يوليو نجاحَ خططها التشغيلية لكل من قطار المشاعر المقدسة وقطار الحرمين السريع خلال موسم حج العام 1444هـ، إذ كانت الشركة قد أعلنت في حينه عن نقل قطار المشاعر المقدسة 2.13 مليون حاج على متن 2,208 رحلات، فيما نقل قطار الحرمين السريع أكثر من 750 ألف مسافر عبر 3,627 رحلة جرى تشغيلها خلال ذات الموسم، ليسجل قطار الحرمين السريع أعلى معدل رحلات يومي له منذ تدشينه، وذلك خلال موسم حج 1444هـ،إذ بلغ إجمالي عدد رحلات القطار في اليوم السابع من شهر ذي الحجة الماضي 131 رحلة، وهو الرقم الأعلى تاريخيًّا في مسيرة تشغيل قطار الحرمين السريع.