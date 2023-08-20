20 مليون ريال أرباح شركة أسمنت الجوف

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أعلنت شركة أسمنت الجوف عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-06-30 ( ستة أشهر ).
وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه تم تسجيل ربح بقيمة 20 مليون ريال أرباح “أسمنت الجوف” في الربع الثاني من العام الجاري 2023م.
وفي وقت سابق، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعاً 137.91 نقطة ليقفل عند مستوى 11424.12 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.2 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 215 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 133 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 76 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: المراعي، والعربية، والصناعات الكهربائية، وتوبي، وعذيب للاتصالات الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: الباحة، والمتحدة للتأمين، وجدوى ريت السعودية، وميدغيلف للتأمين، ورعاية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.21% و5.88%.
فيما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، وأمريكانا، والباحة، والأهلي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، والإنماء، وسابك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.