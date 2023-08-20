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بسبب الحرب الطاحنة بين الجيش والدعم السريع

20 مليون سوداني على حافة المجاعة

الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٦ مساءً
20 مليون سوداني على حافة المجاعة
المواطن - فريق التحرير

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تضاعف عدد من يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في السودان، حيث أجبرت الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع نحو أربعة ملايين شخص على النزوح سواء داخل البلاد أو خارجها، وفقا للأمم المتحدة.

42 % من سكان البلاد

وبحسب بيان منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة، الأربعاء “يعاني أكثر من 20,3 مليون شخص، يمثلون أكثر من 42 % من سكان البلاد، من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد”.

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وأردفت “بالمقارنة مع نتائج التحليل الأخير الذي تم إجراؤه في مايو 2022، تضاعف تقريباً عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد”.

ووصفت المنظمة الأممية الوضع في السودان بأنه “حرج بلا شك”، خصوصا مع “ما يقرب من 6,3 مليون شخص في مرحلة الطوارئ من مراحل الجوع الحاد”.

ولفتت الفاو إلى أن الولايات الأكثر تضررًا “هي تلك التي تعاني من النزاع النشط، بما في ذلك الخرطوم وجنوب وغرب كردفان ووسط وشرق وجنوب وغرب دارفور، حيث يواجه أكثر من نصف السكان الجوع الحاد”.

واندلعت الحرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في 15 أبريل وتركزت في العاصمة وضواحيها وفي إقليم دارفور غرب البلاد وبعض المناطق الجنوبية وأسفرت حتى الآن عن مقتل 3900 شخص على الأقل.

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كما أجبرت هذه الحرب الملايين على مغادرة بلداتهم ومنازلهم سواء إلى ولايات أخرى بمنأى عن أعمال العنف أو إلى خارج البلاد. وبحسب أحدث احصاءات منظمة الهجرة الدولية فقد نزح أكثر من ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد، بينما عبر نحو مليون شخص الحدود إلى دول مجاورة.

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