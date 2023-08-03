2000 ريال الحد الأقصى لعقوبة قيادة المركبة بلوحات غير واضحة

جددت الإدارة العامة للمرور التأكيد على أن قيادة المركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف تعد مخالفة مرورية تستوجب العقوبة.

عقوبة قيادة المركبة بلوحات غير واضحة

وقالت إدارة المرور عبر إنفوجراف صادر عنها على موقع “تويتر” إن عقوبة قيادة المركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف هي غرامة مالية تتراوح بين 1000 إلى 2000 ريال.

ودعت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات إلى التأكد من وضوح لوحات المركبات واستبدالها في حال تلفها.

السير داخل الأحياء السكنية

وفي وقت سابق، طالبت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر عند السير داخل الأحياء السكنية.