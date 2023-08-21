21 جامعة تشهد العودة لنظام الفصلين غدًا

أعلنت 21 جامعة العودة لنظام الفصلين الدراسيين اعتبارًا من بداية العام الجامعي 1445هـ في كافة المراحل التعليمية، وذلك بعد سنتين من التجربة، إذ اعتمدت هذه الجامعات الأمر بناءً على قرار مجالسهم.

نظام الفصلين

وتضمنت هذه الجامعات كلًا من جامعات الملك عبدالعزيز، الملك سعود، الإمام عبدالرحمن بن فيصل، الملك فيصل، الملك خالد، القصيم، جدة، الأميرة نورة، طيبة، الجوف، نجران، تبوك، والأمير سطام.

كما تضمنت كلًا من جامعات حفر الباطن، شقراء، المجمعة، بيشة، حائل، الطائف، الجامعة الإسلامية، والجامعة الإلكترونية.

نظام الفصول الثلاثة مرهق

يأتي ذلك وسط تأكيد عدد من المختصين أن نظام الفصول الثلاثة للجامعات مرهقة على الطلاب والكوادر التعليمية.

وقال المستشار التربوي والتعليمي عبداللطيف الحمادي، إن نظام الفصلين للجامعات أكثر توازنًا ومرونة من الثلاثة فصول.

ولفت الحمادي، خلال لقاء له مع قناة الإخبارية، إلى أن أغلب الجامعات واجهت صعوبات خلال العامين السابقين؛ لذلك قررت العودة إلى نظام الفصلين الدراسيين بدلًا من الثلاثة.

ويعود الطلاب والطالبات غدًا الأحد إلى المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد وفق التقويم الدراسي المعتمد من وزارة التعليم، والذي تضمن 3 فصول دراسية وعددًا من الإجازات المطولة.