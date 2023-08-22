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هيئة المحتوى المحلي دعمتها بحزمة برامج

22 مليار ريال حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المنافسات الحكومية عام 2022

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٠ مساءً
22 مليار ريال حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المنافسات الحكومية عام 2022
المواطن - واس

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أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري، أن قيمة ترسيات المنافسات الحكومية خلال العام الماضي بلغت نحو 114 مليار ريال سعودي، جاءت حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة منها 19% بمبالغ إجمالية تصل إلى ما يقارب 22 مليار ريال سعودي.

دعم المنشآت

وأشار السماري -خلال حديثه في مجلس دعم المنشآت، الذي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” ضمن فعاليات أسبوع النمو- إلى الجهود والمبادرات التي تقدمها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لرواد ورائدات الأعمال، في ظل العمل الحكومي المتكامل لدعم هذا القطاع الحيوي، وزيادة مشاركته في الناتج المحلي.

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وأوضح أن الهيئة دعمت المنشآت الصغيرة والمتوسطة بحزمةٍ من البرامج، منها على سبيل المثال لا الحصر استثناء المنشآت الصغيرة من بعض الاشتراطات لدى الهيئة؛ بهدف تمكينهم وتذليل جميع الصعوبات التي تواجههم، مضيفاً أن الهيئة تعتزم مواصلة عملها المشترك مع “منشآت” لتعزيز وصول رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمشتريات الحكومية.

أسبوع النمو

يذكر أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” نظمت أسبوع النمو ضمن سلسلة أسابيع الأعمال، خلال المدة من 27 حتى 31 أغسطس، بالتعاون مع عددٍ من الجهات الحكومية والقطاعات المعنية بنمو المنشآت؛ من أبرزها مركز الابتكار التابع لوادي السيليكون في الولايات المتحدة الأمريكية؛ بهدف دعم نمو المنشآت متسارعة النمو في المملكة العربية السعودية.

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