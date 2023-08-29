Icon

بيع مسدس إلفيس بريسلي بـ200 ألف دولار Icon حل مشكلة ظهور رسالة خلل عند دخول منصة مدرستي Icon إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان Icon 2200 قضية ضد منصة إكس Icon الدراسة عبر منصة مدرستي في عسير غدًا Icon الدراسة عن بعد⁩ لجميع مدارس ظهران الجنوب غدًا Icon حالة غموض تحيط بجنازة قائد فاغنر Icon إنفاق 884 مليون ريال على مستلزمات التعليم في أول أسبوع دراسي Icon الأهلي يتفوق على الطائي بهدف رياض محرز في الشوط الأول Icon إنشاء محطة التحويل الكهربائي في حفر الباطن الصناعية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
بقيمة 3.5 ملايين دولار

2200 قضية ضد منصة إكس

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣١ مساءً
2200 قضية ضد منصة إكس
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت دعوى قضائية في ولاية ديلاوير، أن شركة إكس تويتر سابقاً التابعة للمليادير إيلون ماسك تواجه 2200 قضية تحكيم.

دفع تعويضات

وفي التفاصيل، رفع موظفون سابقون في تويتر دعوى قضائية ضد شركة ماسك قائلين، إن الشركة لم تفشل فقط في دفع تعويضات نهاية الخدمة الموعودة لهم، ولكنها أخرت بعد ذلك قضايا التحكيم بسبب عدم دفع رسوم التسجيل.

قد يهمّك أيضاً
حساب المواطن : في حال وجود تابع مضاف لا يلزم توفر عقد إيجار

حساب المواطن : في حال وجود تابع مضاف لا يلزم توفر عقد...

تشكيل النصر لمواجهة الفتح بـ دوري روشن

تشكيل النصر لمواجهة الفتح بـ دوري روشن

وبحسب تقارير إعلامية، يمكن أن تصل رسوم التقديم للحصول على 2200 قضية تحكيم على تويتر من خلال نظام JAMS البديل لتسوية المنازعات إلى 3.5 ملايين دولار مع المزيد من الرسوم في المستقبل.

وتواجه إكس، الشبكة الاجتماعية المعروفة سابقاً باسم تويتر، 2200 قضية تحكيم رفعها موظفون سابقون بعد أن تولى إيلون ماسك إدارة الشركة، وخفض عدد الموظفين، وإجراء تغييرات شاملة أخرى هناك. يمكن أن تصل رسوم التسجيل وحدها لهذا الحجم من القضايا إلى 3.5 ملايين دولار.

ويزعم وودفيلد، أحد كبار مهندسي الشبكات السابقين الذين عملوا في مكتب تويتر في سياتل، في دعواه أن تويتر التابع لإيلون ماسك (المعروف الآن باسم X) قد وعد ثم فشل في دفع مكافأة نهاية خدمته.

قاض أمريكي يرفض دعوى مقامة ضد إيلون ماسك

مشاكل التحكيم

وبحسب موقع JAMS الإلكتروني، بالنسبة للمسائل ذات الطرفين، تبلغ رسوم التسجيل 2000 دولار، وبالنسبة للمسائل المستندة إلى بند أو اتفاقية مطلوبة كشرط للتوظيف، يُطلب من الموظف دفع 400 دولار فقط.

وقد جادل محامو الشركة بأنها لم تكلف الموظفين بحل أي مشاكل في التحكيم، لذلك لا ينبغي أن تكون في مأزق بالنسبة للجزء الأكبر من رسوم رفع الدعوى.

وفي الوقت نفسه، يحاول وودفيلد وآخرون في وضع مماثل الخروج من التحكيم ونقل قضاياهم إلى المحاكمة.

FDA تمنع مشروع إيلون ماسك بزراعة شريحة في الدماغ

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حديث علي البليهي ورونالدو يخطف الأنظار في مباراة الهلال والنصر
الرياضة

حديث علي البليهي ورونالدو يخطف الأنظار في...

الرياضة
ضمك يحصل على شهادة الكفاءة المالية
آخر الاخبار

ضمك يحصل على شهادة الكفاءة المالية

آخر الاخبار
القبض على مواطن روج الإمفيتاميـن المخـدر وأقراصًا ممنوعة بالقصيم
أخبار أمنية

القبض على مواطن روج الإمفيتاميـن المخـدر وأقراصًا...

أخبار أمنية
جامعة الإمام عبدالرحمن تحدد موعد المقابلات للوظائف الصحية
السعودية اليوم

جامعة الإمام عبدالرحمن تحدد موعد المقابلات للوظائف...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في شركة معادن
وظائف

وظائف شاغرة في شركة معادن

وظائف
تراجع طفيف لأسعار النفط
العالم

تراجع طفيف لأسعار النفط

العالم
10 هزات أرضية تضرب سوريا خلال 24 ساعة
العالم

10 هزات أرضية تضرب سوريا خلال 24...

العالم
إحباط تهريب 30 كيلو من القات بالدائر
أخبار أمنية

إحباط تهريب 30 كيلو من القات بالدائر

أخبار أمنية