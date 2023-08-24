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اللاعب يستعد لمغادرة باريس سان جيرمان

24 ساعة تفصل الهلال عن حسم صفقة نيمار

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٥ مساءً
24 ساعة تفصل الهلال عن حسم صفقة نيمار
المواطن - محمد سمعه

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أصبح نادي الهلال، قريبًا من حسم صفقة اللاعب البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك وفقًا لـ آخر التقارير الإعلامية.

وقال الإعلامي الإيطالي وخبير الانتقالان، فابريزيو رومانو عبر حسابه في منصة ” إكس” : “الهلال أصبح قريبًا من حسم صفقة النجم البرازيلي وهناك بعض الملفات المتبقية وذلك من أجل حسم الصفقة، النجم البرازيلي وافق على إتمام الصفقة، المصادر تقول بأن الهلال يحتاج 24 ساعة لحسم الصفقة ويأمل في ذلك”.

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نيمار يفضل الانتقال لـ دوري روشن 

وأشارت تقارير إسبانية خلال الأيام القليلة الماضية، إلى أن النجم البرازيلي سينتقل إلى دوري روشن السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي عبر صفقة بيع نهائي، ثم ينضم إلى صفوف برشلونة على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد.

نيمار
نيمار

وكان المدير الفني الإسباني لويس إنريكي قد أكد لنيمار بأنه خارج حساباته في الموسم الرياضي الجديد، كما تم استبعاده من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان ضد لوريان بالأمس في الدوري الفرنسي الممتاز.

 

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