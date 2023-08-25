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لتدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي

25 مليون إسترليني تُقرب إيمريك لابورت من النصر

الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٢ مساءً
25 مليون إسترليني تُقرب إيمريك لابورت من النصر
المواطن - فريق التحرير

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اقترب نادي النصر من التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، الإسباني إيمريك لابورت، لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

إيمريك لابورت يقترب من النصر

وكان المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، قد طلب من إدارة النصر تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقتين في خط الدفاع هذا الصيف، لتدخل في مفاوضات مع لابورت، أملًا في حسم الصفقة.

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وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إلى أن نادي مانشستر سيتي وافق على رحيله إيمريك لابورت صاحب الـ29 عامًا، إلى النصر، وذلك مقابل حصوله على 25 مليون جنيه إسترليني.

إيمريك لابورت
لابورت

وكان إيمريك لابورت قد رحل عن صفوف فريقه السابق أتلتيك بلباو في يناير عام 2018، لينتقل إلى مانشستر سيتي، مقابل دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، والذي كان يُقدر بـ65 مليون يورو.

ويبدو أن إيمريك لابورت خارج حسابات المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا في الموسم الرياضي الحالي، حيث إنه لم يُشارك سوى في 11 دقيقة فقط، خلال مواجهة بيرنلي ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

إيمريك لابورت
لابورت

صفقات النصر الأجنبية

وفي حالة إتمام التعاقد مع لابورت، سيكون الصفقة الأجنبية الخامسة للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر هذا الصيف، بعد كل من؛ الإيفواري سيكو فوفانا، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، البرازيلي أليكس تيليس والسنغالي ساديو ماني.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد بدأ مشواره في دوري روشن السعودي هذا الموسم بالخسارة ضد الاتفاق بهدفين مقابل هدف.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

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