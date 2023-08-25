25 مليون ريال انخفاض أرباح شركة بوان

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انخفضت أرباح شركة بوان بنهاية النصف الأول 2023، مقارنة بأرباح 94.9 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.
وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض صافي ربح قطاع الصناعات المعدنية والخشبية.
ويعود ذلك بشكل رئيسي الى انخفاض متوسط أسعار البيع مما أدى الى انخفاض هامش الربح وارتفاع تكلفة التمويل بمبلغ وقدره 3.3 مليون ريال متأثراً بارتفاع تكلفة الاقتراض المرتبطة بالزيادة في معدلات السايبور بالإضافة إلى ارتفاع مصروف الزكاة.
جاء ذلك على الرغم من ارتفاع صافي ربح قطاع الصناعات الكهربائية حيث بلغ 16,4 مليون ريال سعودي خلال الربع الحالي بالمقارنة مع ربح بلغ 4,6 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الكميات المباعة مما أدى إلى ارتفاع هامش الربح وانخفاض المصاريف التشغيلية وارتفاع الإيرادات الاخرى و ربح الاستثمار في الموجودات المالية بالقيمة العادلة.