25 مليون يورو راتبًا لـ لابورت في النصر

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بات نجم مانشستر سيتي، الإسباني إيمريك لابورت، قريبًا للغاية من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الميركاتو الصيفي الحالي.
وأكد الصحافي بشبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، سانتي أونا، أن إيمريك لابورت أبدى موافقته رسميًا على الانضمام إلى صفوف النصر اليوم رسميًا، حيث سيوقع على عقد لمدة 3 مواسم حتى يونيو عام 2026.
وأشار سانتي أونا عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، مساء اليوم الأحد، إلى أن لابورت سيحصل على راتب يصل إلى 25 مليون يورو سنويًا، مؤكدًا أنه تم التوصل إلى اتفاق بين النصر ومانشستر سيتي، ويتبقى التفاصيل الأخيرة فقط.
وفي السياق ذاته، أكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن لابورت في مناقشات متقدمة مع النصر للتوقيع لمدة 3 سنوات، مشددًا على أن المفاوضات الآن بشأن الراتب.
ولفت فابريزيو رومانو عبر منصة “إكس”، إلى أن النصر يحاول إقناع اللاعب الإسباني بالحصول على 20 مليون يورو بدلًا من 25 مليونًا، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن مانشستر سيتي سيحصل على أكثر من 20 مليون مقابل بيع لاعبه.
وفي حالة إتمام التعاقد مع نجم السيتي، سيكون الصفقة الأجنبية الخامسة للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بعد كل من؛ الإيفواري سيكو فوفانا، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، البرازيلي أليكس تيليس والسنغالي ساديو ماني.